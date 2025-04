Gubbio-Milan Futuro: Sfida Cruciale per Playoff e Salvezza durante la Pasqua

GUBBIO – Il calcio non si ferma quasi mai, si sa. E allora anche durante le festività pasquali il campo si prende il suo spazio, quest’anno anche più decisivo visto il momento delicato della stagione. Il Gubbio affronta domani (ore 15 al "Barbetti") la penultima di regular season e, con ogni probabilità, l’ultima in casa, contro il Milan Futuro, in una sfida che contrappone squadre con obiettivi diversi ma lo stesso obiettivo: portare a casa i tre punti.

I rossoblù di mister Fontana, che occupano l’undicesimo e quindi ultimo posto disponibile per accedere alla post season a quota 45 punti, sgomitano con Pontedera, a pari punti ma con gli scontri diretti a favore, Carpi e Perugia, appollaiate a 44 e anch’esse speranzose di un accesso dell’ultimo minuto ai playoff. Ben più agitate le acque in cui navigano invece i baby rossoneri, che si trovano in piena zona playout a 33 punti, con un lumicino di speranza ancora acceso per la salvezza diretta.

Sicuramente la squadra di mister Oddo ha dalla sua l’ottimo momento di forma che sta vivendo: tre le vittorie consecutive da cui arriva il Milan Futuro alla gara del "Barbetti", spinto dall’entusiasmo di una rosa tanto giovane quanto inesperta, fattore che purtroppo spesso ha fatto pagare il conto alla squadra al suo primo anno tra i professionisti.

Fontana, che non ha parlato prima della gara ma ha tutti a disposizione, non dovrebbe tradire il suo 4-3-3: Venturi tra i pali, in difesa Corsinelli e Tentardini sulle fasce con Rocchi e capitan Signorini al centro; a centrocampo spazio ancora a Rosaia, Proietti e Iaccarino mentre viene confermato anche il tridente offensivo Spina-Tommasini-D’Ursi. Oddo punta invece sul 3-5-2. Squalificati Quirini e Magni, sulla fascia destra c’è D’Alessio. In attacco probabile la presenza di Camarda al fianco di Ianesi. Arbitra Zago di Conegliano,

GUBBIO (4-3-3) Venturi; Corsinelli, Rocchi, Signorini, Tentardini; Rosaia, Proietti, Iaccarino; Spina, Tommasini, D’Ursi.

Federico Minelli