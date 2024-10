Il Gubbio cede nello scontro casalingo con il Pontedera: 0-1

Gubbio (Perugia), 20 ottobre 2024 – Il ritorno al “Barbetti”, dopo quasi un mese di lontananza, non è dei migliori. Il Gubbio cede infatti nello scontro casalingo con il Pontedera, dopo una partita cominciata bene ma, alla prima difficoltà, improvvisamente complicata da errori evitabili. Resta il rammarico e la consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare.

La partenza è ottima, grazie anche al buon impatto sulla gara di David e Rosaia. I due, infatti, combinano sia al 7° che al 17°, sempre con cross del primo e incornata del secondo: prima da sinistra con Pretato che devia in corner, poi da destra con Tantalocchi che si supera e dice di no. Il Gubbio sembra avere il comando della gara ma alla prima sortita, al 24°, passa il Pontedera, che recupera il possesso su un’indecisione della retroguardia rossoblù: la palla va da Perretta a Corona a Ianesi che, davanti a Venturi, lo fredda con il destro.

Gli umbri accusano il colpo ed escono mentalmente dalla partita, rendendosi pericolosi solo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Gran lancio di Rocchi a premiare il taglio di Corsinelli, tentativo potente dell’esterno destro fermato dal portiere avversario.

Nella ripresa la prestazione del Gubbio va calando e non crescendo: sì, il Pontedera chiude bene gli spazi ma la manovra dei rossoblù è lenta, imprecisa e senza idee negli ultimi venti metri. Ci prova Iaccarino al 58°, che conclude a lato con il destro dopo una buona azione personale, ma non basta. Taurino dà il via alla girandola di cambi: prima dentro Maisto e Rovaglia per Iaccarino e Giovannini, poi al 70° fa il suo ingresso anche D’Ursi per Rocchi, modificando così lo schieramento in uno spregiudicato 4-2-4. La sostanza, però, non cambia, ma rimane anzi la difficoltà dei padroni di casa a proporre pericoli in avanti, soprattutto per vie centrali. Le occasioni migliori, si fa per dire, arrivano dagli esterni. All’85° David crossa ancora da sinistra e trova la testa di Rovaglia, ma la sfera finisce altissima, poi al 92° D’Ursi tenta la rovesciata su servizio di Corsinelli mandando però fuori.

Tabellino

GUBBIO-PONTEDERA 0-1

GUBBIO (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (st 25’ D’Ursi), Pirrello; Corsinelli,

Rosaia, Proietti (st 35’ Fossati), Iaccarino (st 17’ Maisto), David; Giovannini (st 17’

Rovaglia), Tommasini (st 35’ Faggi). All. Taurino A disp. Bolletta, D’Avino,

Signorini, Zallu.

PONTEDERA (3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Guidi, Pretato (st 1’ Espeche); Perretta,

Sala, Ladinetti, Pietra (st 30’ Gagliardi), Ambrosini (st 18’ Maggini); Corona, Ianesi

(st 43’ Ragatzu). All. Menichini A disp. Calvani, Vivoli, Vanzini, Coviello, Benucci.

ARBITRO: Gasperotti di Rovereto (Martinelli-De Luca)

MARCATORI: pt 24’ Ianesi

NOTE: corner 5-0; ammoniti: Rocchi, Ambrosini, Espeche, David, Proietti,

Corsinelli, Cerretti; recupero pt 1’; st 8’.