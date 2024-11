Gubbio-Rimini 1-0, Fossati da fuori area regala l’inaspettata gioia nel finale

Gubbio (Perugia), 2 novembre 2024 – Daniel Fossati è l’uomo della provvidenza per Taurino. Il Gubbio, che non ha per nulla brillato contro il Rimini, porta a casa una vittoria insperata. Ma alla fine è questo il bello del calcio, che con un episodio ribalta partita e, forse, anche la condizione mentale dei rossoblù, che possono trovare nuova linfa partendo da questa vittoria. La pochezza del primo tempo (che si conferma nel secondo) di entrambe le squadre si può riassumere con un dato: il primo tiro in porta è arrivato al 43°, quando Corsinelli calcia da ottima posizione ma Colombi si oppone in corner. Oltretutto anche la sfortuna nei confronti del Gubbio non sembra volersi fermare, perché al 23° Giovannini è costretto al cambio per un problema al ginocchio: al suo posto dentro un Fossati che non riesce a cambiare marcia ai suoi. Per il resto, a regnare è la confusione, la mancanza di idee e la penuria di qualità tecnica ma anche tattica: pochi movimenti e tanti errori individuali confezionano una prima frazione noiosa, per usare un eufemismo, perché se possibile gli ospiti offrono una prestazione anche peggiore dei rossoblù.

Il secondo tempo segue a grandi linee il leitmotiv del primo, ma almeno le due squadre offrono qualche emozione in più. Ci provano gli ospiti per due volte: al 61° Garetto imbuca per Ubaldi il cui destro incrociato esce con un brivido, mentre al 69° è Lepri che colpisce di testa ma manda alto. Passano tre minuti e il Gubbio spreca ancora. David arriva sul fondo e crossa deliziosamente sulla testa di Rovaglia che, da due passi, mette clamorosamente a lato. Al 79°, poi, Corsinelli rimane a terra dopo uno scontro con Langella: dal replay è netto il calcio del riminese nei confronti del rossoblù, ma quarto uomo e assistente non ravvisano irregolarità.

Nel finale, il gran destro di Fossati da fuori area regala una gioia inaspettata a tutto l’ambiente, che può tornare a respirare e a concedersi un po’ più di tranquillità.

Tabellino

GUBBIO-RIMINI 1-0

GUBBIO (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Zallu (st 44’ Pirrello), Corsinelli, Iaccarino, Rosaia, David; Giovannini (pt 23’ Fossati), Rovaglia (st 33’ Tommasini). All. Taurino A disp. Bolletta, D’Avino, Signorini, Sportolaro, Conti.

RIMINI (3-4-1-2): Colombi; Megelaitis, Lepri, Longobardi; Cinquegrano (st 35’ Bellodi), De Vitis (st 8’ Piccoli), Garetto (st 35’ Fiorini), Semeraro; Langella; Ubaldi (st 20’ Chiarella), Parigi (st 20’ Ceringoi). All. Buscè A disp. Vitali, Brisku, Falbo, Jallow, Accursi, Dobrev.

ARBITRO: Canci di Carrara (Tesi-Cocomero)

MARCATORI: st 49’ Fossati

NOTE: corner 9-7; ammoniti: Rosaia; recupero pt 2’; st 5’.