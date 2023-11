Il Gubbio esagera, rifila 5 gol al Sestri e torna a respirare

Gubbio, 19 novembre 2023 - Il Gubbio torna a respirare. Manita inflitta al Sestri Levante e tornano i tre punti dopo quattro partite senza vittorie, al termine di una gara giocata tra alti e bassi, che ha evidenziato pro e contro della squadra rossoblù. La prima occasione della gara ce l’ha Forte al 15°, calciando alto da posizione defilata su servizio di Margiotta.

Il Gubbio sembra portarsi dietro i problemi delle ultime gare ma alla prima sortita passa in vantaggio: Udoh sprinta sulla sinistra, salta Regini e serve al centro Spina, tiro cross raccolto da Di Massimo che sottoporta firma l’1-0. Passano dieci minuti e al 29° ecco il gol del pareggio. Azione insistita con gli ospiti che calciano due volte dall’interno dell’area ma vengono sempre murati, alla fine ci pensa Troiano che col mancino trova il giusto angolo per il pareggio.

I rossoblù accusano il colpo, Braglia prova a dare la scossa al 38° inserendo Portanova per Frey e passando al 3-4- 3, ma nei minuti finali del primo tempo si susseguono solo errori. Nella ripresa qualcosa scatta: dopo dieci minuti in cui il Sestri cerca il colpaccio, il Gubbio trova la ripartenza per tornare avanti. È proprio il 55° quando Spina combina con Di Massimo al limite, calcia dal limite e grazie ad una deviazione beffa Anacoura per il gol del raddoppio. Succede di tutto: un minuto dopo Gala in area serve Forte che calcia a botta sicura, Vettorel con un autentico miracolo chiude la porta.

Sul ribaltamento di fronte Di Massimo serve di nuovo Spina che se la sistema sul sinistro e infila la sfera all’angolino alto: doppietta personale e risultato ora sul 3-1. La tenuta mentale degli uomini di Braglia è però da rivedere, perché al 62° Forte scappa in profondità, resiste di fisico e davanti a Vettorel la piazza all’angolino riaprendo il match. Gli ospiti non sfruttano l’inerzia del gol e il Gubbio prende coraggio, chiudendo la partita.

Al 70° offensiva tambureggiante dei rossoblù che cercano ripetutamente la conclusione in area, la sfera arriva a Pirrello che si scopre attaccante, supera Anacoura in dribbling e deposita in rete il 4-2. Scorrono due giri di lancette e Udoh raccoglie sul fondo un passaggio ospite sbagliato, si gira e con il destro mette l’ombrellino nel long drink, infilando la palla sotto le gambe del portiere. Il resto è accademia: si torna in campo domenica prossima, alle ore 14 sul campo della capolista Torres.

Il tabellino

GUBBIO (4-2-3-1): Vettorel; Morelli (st 29’ Corsinelli), Pirrello, Signorini, Mercadante (st 44’ Dimarco); Rosaia, Casolari; Frey (pt 38’ Portanova), Spina (st 44’ Di Gianni), Di Massimo (st 29’ Bulevardi); Udoh. All. Braglia A disp. Greco, Tozzuolo, Guerrini, Brogni.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda (st 28’ Ghigliotti), Regini (st 28’ Nenci), Grosso, Furno (st 15’ Raggio Garibaldi); Sandri, Troiano, Parlanti; Gala (st 28’ Toci), Margiotta (st 43’ Matteucci), Forte. All. Barilari A disp. Olivieri, Raspa, Andreis, Masini, Busatto.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta (Rinaldi-Lo Calio)

MARCATORI: pt 19’ Di Massimo, 28’ Troiano, st 10’, 12’ Spina, 17’ Forte, 25’ Pirrello, 27’ Udoh.

NOTE: corner 6-3; ammoniti: Grosso, Di Massimo; recupero pt 1’; st 4’.