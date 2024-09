Gubbio-Sestri Levante 1-0, la nuova stagione parte con il piede giusto

Gubbio (Perugia), 25 agosto 2024 – L’inizio è ottimo. Senza lasciarsi andare a facili entusiasmi, il Gubbio parte con il piede giusto nella nuova stagione, con diversi spunti positivi e altri negativi da limare. Partiamo dalle cattive notizie: c’è da valutare l’entità dell’infortunio di Di Massimo, così come c’è da allungare la rosa in questi ultimi giorni di mercato. Poi le positive: la squadra è cresciuta con il passare dei minuti e, al netto di una condizione fisica da migliorare, si è cominciata ad intravedere una discreta idea di gioco. Il caldo e i carichi di lavoro si fanno sentire da subito e la partita stenta a decollare, ma il Gubbio cresce con il passare dei minuti e al 14° si fa vedere Maisto, che conclude dopo una buona azione personale ma viene chiuso in corner. Nella stessa azione, però, Di Massimo si accascia a terra per un problema al ginocchio e viene sostituito da Franchini. I rossoblù rimettono la testa in avanti al 29° con la cavalcata di Franchini sulla sinistra: l’ex Pescara entra in area e dal fondo prova a sorprendere Anacoura che chiude però il primo palo. La ripresa segue il leitmotiv del primo tempo: è il Gubbio a fare la partita, con il Sestri Levante che paga anche un po’ di inesperienza della rosa. Anche se i liguri al 56° ci provano con la punizione di Clemenza dalla destra, ma Venturi respinge. Da qui in poi è un crescendo degli uomini di Taurino: al 76° Rocchi con un lancio dalle retrovie premia il taglio di Corsinelli che, a tu per tu con Anacoura viene murato dall’estremo difensore ospite per ben due volte. Nel Gubbio entrano Signorini per Rocchi ma soprattutto il neo arrivato in attacco Tommasini per Proietti. Il n° 9, quattro minuti dopo il suo ingresso in campo, si avventa sulla spizzata in area di D’Ursi e in spaccata, da vero rapace, mette in rete il gol dell’1-0. Il Sestri raccoglie le ultime energie e si lancia all’attacco, mettendo paura all’85°, quando Rosetti calcia a lato dall’interno dell’area. Nel recupero Franchini si fa espellere per un cervellotico doppio giallo, e dopo l’assalto finale, all’ultimo respiro è Clemenza a far girare il mancino che sibila a fil di palo. L’impressione è che con i giusti innesti questa squadra possa divertire e divertirsi.

Tabellino

GUBBIO-SESTRI LEVANTE 1-0

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (st 32’ Signorini), Pirrello; Corsinelli, Proietti (st 32’ Tommasini), Rosaia, David; Maisto, Di Massimo (pt 17’ Franchini); D’Ursi (st 48’ Conti). All. Taurino A disp. Bolletta, Stacchiotti, Gnazale, Guerrini, Arpaia, Bita.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Primasso (st 39’ Pavanello), Pane, Nenci; Podda, Clemenza, Brunet, Conti, Furno; Parravicini, Durmush (st 36’ Rosetti). All. Scotto A disp. Sias, Fusco, Santovito, Sgambelluri, Pastorino, Calloni, Montebugnoli, Rainieri.

ARBITRO: Liotta di Castellamare (Ingenito-Iuliano)

MARCATORI: st 36’ Tommasini.

NOTE: corner 7-3; ammoniti: Durmush, Primasso, Franchini; espulso Franchini al 46’ st per doppia ammonizione; recupero pt 3’; st 5’.