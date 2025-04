Gubbio sfida Milan Futuro: ultima partita in casa per il campionato

GUBBIO – È la vigilia della penultima di campionato e di quella che, con ogni probabilità, sarà l’ultima partita in casa della stagione. Mentre intorno alla società vige il silenzio stampa per quanto riguarda il pre-partita, la squadra in campo prepara al meglio la sfida con il Milan Futuro, squadra che ha ancora un lumicino di speranza per la salvezza diretta ma che dovrà realisticamente passare per i playout. Quella di mister Oddo è però una delle squadre più in forma del momento, perché arriva da tre vittorie consecutive contro Campobasso, Sestri Levante e Ternana e vuole ottenere la migliore posizione possibile in questo rush finale. Non è stata una stagione facile quella dei baby rossoneri, molti dei quali giovanissimi e al primo impatto con il professionismo: il Milan Futuro non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria (anche a livello di rosa, con tanti ragazzi che hanno fatto la spola tra U23 e Prima Squadra) a inserire le giuste marce, rimanendo sempre impantanato nelle zone viscose della classifica e con diverse sbandate nel percorso. Il talento nella rosa non manca, anzi. Tra i giovani di proprietà del Milan e i vari acquisti effettuati tra l’estate scorsa e gennaio quella dei rossoneri è una formazione che pecca forse solo in esperienza, fattore probabilmente pagato in questi mesi. All’andata finì 1-0 sul campo del Milan Futuro: decisiva la rete di Chaka Traorè al 23°, mentre a inizio secondo tempo Venturi era riuscito a neutralizzare dagli undici metri Francesco Camarda, classe 2008 che ha già fatto il suo esordio in Serie A e in Champions League.

Federico Minelli