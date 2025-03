Guccione e Tavernelli, il ritorno. Arezzo uso sicuro contro Pescara

A Pescara Cristian Bucchi ritroverà Filippo Guccione e Camillo Tavernelli. Ergo, l’Arezzo tornerà all’uso sicuro. Che tradotto nei moduli, rivedrà gli amaranto schierati con il 4-3-3. Più che i numeri è la sostanza che cambia, con o senza il numero 7 e l’esterno tifernate. Nell’attuale gestione tecnica sono due punti fermissimi. Due titolari, pressochè inamovibili, che non hanno alter ego in organico. Tanto che Bucchi, contro il Milan, in loro assenza, è stato costretto a rivoluzione l’assetto con risultati negativi.

Il 3-5-2 pare destinato a restare un esperimento isolato, o comunque, una variante in caso di necessità, magari a partita in corso. La strada maestra da qui a fine campionato è quella di una difesa a 4, un centrocampo con un regista e due mezzali e il tridente d’attacco proseguendo con un sistema di gioco offensivo sfruttando i piedi buoni presenti in rosa. Aggiungiamo noi, con un maggior equilibrio in mediana con l’inserimento di un elemento più dedito anche alla fase di interdizione. Accorgimenti sui quali l’allenatore sta lavorando con il suo staff e che a Pescara, probabilmente, vedremo.

Tornando ai singoli, Guccione è giocatore unico per caratteristiche. Trequartista dai piedi raffinati prestato alla regia, senza di lui si è visto viene meno quella imprevedibilità, quella pulizia di palleggio che per la squadra è un appiglio imprescindibile e su cui Bucchi sta provando a costruire un finale di stagione in linea con le ambizioni del club. Discorso simile vale per Tavernelli, di fatto l’unico vero esterno sinistro in organico. Nell’ultimo periodo capace di sdoppiarsi sia nella doppia veste sia di finalizzatore che di uomo assist. Il suo rientro permetterà di riproporre la prima linea titolare con Pattarello che tornerà largo a destra con Ravasio al centro. In particolare l’intesa tra i due esterni è stata una delle chiavi delle tre vittorie consecutive contro Rimini, Sestri e Spal. Auspicando che si alza, finalmente, la media realizzativa fin qui molto al di sotto della sufficienza.

Nel frattempo l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive ha inserito la partita Pescara-Arezzo tra quelle con il profilo a rischio. Quindi i sostenitori amaranto potranno acquistare il biglietto solo per il settore ospiti dello stadio Adriatico e solo se possessori della tessera del tifoso. La prevendita è attiva online sul sito www.ciaotickets.it e nella tabaccheria Corsi di via Trasimeno. Il costo del tagliando è di 12 euro.