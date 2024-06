Guida rassicura il Fano: "Venerdì pago gli stipendi"

"Ho convocato i giocatori che ancora devono essere liquidati per giovedì e venerdì prossimo per cui conto di avere tutte le liberatorie entro venerdì pomeriggio di modo che possiamo poi presentare domanda di ripescaggio nei termini previsti (dal 4 all’8 luglio prossimi, ndr)". È l’ultima dichiarazione in ordine di tempo del presidente dell’Alma Salvatore Guida, ieri mattina di nuovo in sede per sbrigare le varie questioni che sono sul tappeto. "Annuncio anche – ha proseguito il presidente del club granata – che ci siamo affidati allo studio dell’avvocato Eduardo Chiacchio per quanto riguarda le eventuali contestazioni e le problematiche relative alla stessa domanda di ripescaggio". A proposito di ritorno in Serie D e delle graduatorie già apparsi su diversi siti sportivi specializzati, Salvatore Guida ha aggiunto che "la Federazione non ha ancora pubblicato i punteggi definitivi per cui non possiamo sapere se siamo quinti o ottavi come riportano alcuni organi di informazione. Dico soltanto che i presupposti per poter aspirare ad un ripescaggio ci sono tutti e siamo fiduciosi, poi ovviamente la vita riserva sempre delle sorpresa".

Al presidente dell’Alma non è neppure piaciuta la voce che parlava dell’ex presidente Mario Russo pronto "a fare la spesa" in casa fanese. "Noi non abbiamo avuto nessun contatto con la società dell’Aquila – ribadisce il patron del Fano – e d’altronde su certi profili, come Riggioni e Ricci che sono svincolati, il nostro tecnico non ha ritenuto di insistere. Per quanto riguarda Saponaro, difensore classe 2006 confermo che ha un contratto in scadenza nel 2025 e dunque resterà con noi. Mi sarebbe piaciuto anche tenere Allegrucci, ma il ragazzo ha detto di voler fare altre scelte". Infine, Salvatore Guida ha fatto un po’ di chiarezza anche sui debiti, argomento sul quale i tifosi a più riprese hanno chiesto segnali chiari e concreti, come garanzia per il futuro. "Ho già concordato con l’Aset e Andreani Tributi un piano di rientro per i debiti pregressi dal 2017 al 2020 che riguardano gli impianti sportivi della Trave, la cui concessione scade nel 2025, del campo dei Militari che scade a ottobre di quest’anno e dello stadio Mancini per la cui concessione l’Amministrazione comunale non ci ha mai fatto pressioni. Conto perciò di poter avere anche per la prossima stagione agonistica l’autorizzazione a poter disporre dell’impianto sia se dovessimo giocare in serie D sia che dovessimo disputare l’Eccellenza. Autorizzazione che ci servirà entro il prossimo 4 luglio quando contiamo di presentare la domanda di ripescaggio".

sil.cla.