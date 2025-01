Guidelli è l’anima dei Blues. Affrico corre con Bianchi

La capolista Scandicci corre. Con l’ultima vittoria sul campo del Signa sono dieci i successi conquistati dai Blues di Taccola che continuano la loro corsa in testa alla classifica del girone B, sempre inseguiti da una Colligiana che non demorde. Con il solito gol del capocannoniere del campionato Niccolò Del Pela (salito a 12 reti), lo Scandicci dimostra la sua padronanza grazie al sostegno del centrocampista Guidelli (nella foto) e con le ottime prove dei difensori Dodaro (andato anche a segno) e di Caddeo (al debutto). Pur giocando un ottimo secondo tempo, al Signa non è bastato il gol dell’attaccante Cioni e le buone prestazioni dei difensori Franzoni e Nocentini, che hanno frenato altri tentativi ai primi della classe. Corre anche l’Affrico che colleziona la 2ª vittoria di fila, stavolta sul campo di una Fortis che ha retto solo un tempo. Per il tecnico Villagatti note positive sono fornite dagli attaccanti Nuti e Bianchi (tornato al gol) e dal difensore Longo. Nella Fortis sono pochi a guadagnarsi la sufficienza: i difensori Salvadori e Zoppi, più il portiere Mocali. La Lastrigiana continua a dimostrare che è sempre più squadra. La formazione di Gambadori continua a immagazzinare punti importanti in chiave salvezza. Un altro successo esterno che vale doppio, accompagnato dalle prove maiuscole del centrocampista Innocenti (2005), del difensore Nencini e dell’attaccante Romei che continua a segnare. La Rondinella non riesce a scrollarsi di dosso la ’pareggite’. L’assenza dell’attaccante Polo si è sentita, anche se l’altra punta Antongiovanni, è stato bravo a pareggiare nel finale. Prestazioni positive sono arrivate dai biancorossi Bartolini (difensore) e dal centrocampista Perini (2006). E’ decisamente un’Antella sfortunata. Su un campo impraticabile la squadra di Alari si è dovuta arrendere a un ’rigorino’ concesso ai padroni di casa, pur giocando bene con le prestazioni di Arnetoli (difensori), Del Sante (attaccante) e di Papalini (centrocampista). Anche il Grassina ha dovuto arrendersi a una Sinalunghese più determinata e fortunata. Fra i rossoverdi si salvano il centrocampista Caschetto e il difensore Chiti (2005). Infine, per il girone A, la Sestese nonostante il dispendio di energie per la gara di Coppa Italia, conquista un’altra vittoria importante e tiene ben saldo il 3° posto in classifica. Polloni può vantarsi di avere un super Berti, attaccante, due centrocampisti, Ermini e Cirillo infaticabili.

Giovanni Puleri