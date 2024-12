Guidone tra campo e sentimenti. "Che emozione tornare a Ravenna. Occhio, siamo solidi e in forma»

"Sarà una partita speciale". Marco Guidone torna al Benelli. Lo farà domenica, con la maglia della Cittadella Vis Modena, matricola che aveva cominciato la stagione con due vittorie ‘clamorose’ contro Piacenza e Pistoiese, e che ora veleggia a centro classifica. Guidone è stato il capitano del Ravenna per le due stagioni di serie D 2021-22 e 2022-23 (73 presenze, con ben 32 reti in campionato), raggiungendo i playoff in una occasione.

A 38 anni, dopo l’esperienza della passata stagione alla Clivense, si è rimesso in gioco, senza peraltro perdere il vizio del gol, avendo già segnato 7 reti: "Affrontiamo una partita importante, come lo sono tutte in questo campionato così difficile. Per me diventa però una partita speciale, perché giocherò questa sfida da ex. Torno in uno stadio dove sono stato il capitano per due anni. Affronterò una società, una città e un ambiente in cui sono stato bene e con cui ho condiviso momenti belli. Sarà una bella emozione. Ora però vesto la maglia della Cittadella e noi sappiamo che il match contro il Ravenna diventa un crocevia importante per la fine del girone di andata".

La Cittadella Vis Modena è reduce da due pareggi senza gol contro Progresso e Prato. Due pareggi che hanno permesso di portare a 18 i punti in classifica e di mantenere la matricola modenese al 9° posto a +4 sulla zona playout. Gli avversari dei giallorossi arrivano col morale alto, forse anche senza nulla da perdere, ma con gravi problemi di formazione. Mister Salmi deve infatti rinunciare in blocco agli over di centrocampo (Mandelli, Osuji, Bertani e Cesar Tesa infortunati; Marchetti squalificato), oltre al bomber Formato, che al Ravenna ha spesso segnato quando militava nel Lentigione, anche lui squalificato. Ko pure i lungodegenti Fontana e Mondaini. Nonostante tutto, Guidone è riuscito ad essere positivo: "Arriviamo bene a questo impegno così probante da due partite nelle quali, pur non vincendo e non portando a casa grandi punti, abbiamo comunque ritrovato la solidità che ci mancava. È vero, siamo reduci da risultati un po’ altalenanti, ma i due 0-0 ci hanno ridato compattezza in vista della trasferta di Ravenna".

Le 7 reti firmate finora, di cui 4 decisive (col corollario di un assist), non esaltano l’ex capitano giallorosso: "In corso d’opera – ha concluso Guidone – non guardo mai a quello che faccio a livello individuale. Ci guardo alla fine, come ho sempre fatto in tutti gli anni della mia carriera. D’altronde mi prefiggo come obiettivo quello di migliorare la stagione precedente".

Anche il Ravenna di Marchionni (9 vittorie e un pareggio nelle 10 gare della sua gestione, fra campionato e Coppa Italia) arriva alla sfida di domenica al Benelli col morale alto. Le rivali giocheranno in trasferta. La capolista Tau Altopascio sarà di scena a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio, mentre il Forlì renderà visita alla Pistoiese.