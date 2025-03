Hockey, i playoff del campionato Under 11. Sarzana stacca il pass per le finali nazionali

camaiore

5

SARZAna

7

ROTELLISTICA CAMAIORE: Da Prato (Galleni), Vulpasin, Motaran, Genovesi, Nardini, Sciortino, Ceragioli. All. Giorgi.

HOCKEY SARZANA Donchenko (Colangelo), Rossi, Fabbi, Vitale, Beggi, De Angelis, Cannaccini, Barsaglini. All. Illuzzi.

Arbitro: Franceschi di Viareggio

Reti: Rossi (5), Barsaglini (2), Sciortino (2), Ceragioli (3).

CAMAIORE – La squadra under 11 dell’ Hockey Sarzana, guidata da Domenico Illuzzi, sbanca Camaiore in gara-2 dei playoff e conquista la finalissima del girone tosco-ligure di categoria, qualificandosi per le finali nazionali in programma a Breganze. I giovani rossoneri nella regular season si sono classificati al terzo posto con 24 punti sulle sette squadre del girone toscoligure, dietro a Follonica e Camaiore e davanti al Grosseto, squadre che si sono classificate per i playoff dal primo al quarto posto finale. I giovani rossoneri sono cresciuti moltissimo da inizio stagione, giocando un hockey avvincente che ha entusiasmato tutta la dirigenza della società di Piazza Terzi.

Domenico Illuzzi ha plasmato i giocatori con dedizione e attaccamento alla maglia, regalandogli gesti tecnici del suo repertorio e della scuola giovinazzese; il suo aiuto e secondo allenatore è stato l’argentino Facundo Ortiz. Nella seconda gara contro Camaiore (già battuto a Sarzana 6-5) i “diavoletti rossoneri” hanno vinto giocando una grande partita, dimostrando coraggio, tecnica e cuore. Il match è stato un turbinio di emozioni, con Rossi grande protagonista autori di ben cinque gol che, insieme alla doppietta di Barsaglini, hanno trascinato la squadra a una meritata vittoria. In porta per i rossoneri Donchenko, in prestito dall’As Viareggio. Alla sirena finale tripudio dei supporters sarzanesi in tribuna che accompagnavano i giovani rossoneri, per la vittoria e il pass per le finali nazionali di categoria che si svolgeranno a Breganze (in provincia di Vicenza) a fine maggio.