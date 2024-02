Hockey su pista serie A1: vantaggio in classifica invariato sul Trissino. Il Forte espugna Valdagno e rialza la testa

valdagno

WHY SPORT VALDAGNO: Bovo (Checchetto), Motaran. Crocco, Diquigiovanni, Piroli, Giuliani, Borregan, Vega, Garcia E. All.: Chiarello.

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ipinazar F., Torner, Compagno, Ambrosio, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Rago di Bari e Moresco di Vicenza.

Marcatori: Diquigiovanni 1’17“; Galbas 7’13“ del primo tempo. Garcia 1’20“; Torner 7’58“; Ipinazar 13’57“; Torner 21’05“ del secondo tempo.

Note: pubblico: 700 circa con rappresentanza di tifosi versiliesi. Nessuna espulsione. Falli di squadra 9 Valdagno, 10 Forte dei Marmi.

VALDAGNO (Vicenza) – Dopo la sconfitta di Champions League, si riscatta subito in campionato il Porsche Centre Forte dei Marmi che va a vincere a Valdagno per 4-2 (primo tempo 1-1) una partita non facile anche dal punto di vista psicologico, ma comunque importante per mantenere invariato il vantaggio sul Trissino, anch’esso vincitore.

Squadre al completo, con Chiarello che recupera Borregan, assente a Giovinazzo. Valdagno in vantaggio al 1‘ grazie a Diquigiopvanni che, lasciato libero, insacca con un tiro dal all‘incrocio dei pali. Rabbiosa la reazione degli ospiti che mettono sotto pressione un ottimo Bovo. Ci provano, in successione e da tutte le posizioni, Ipinazar (2‘ e 3‘), Ambrosio (4‘) e Compagno (5‘). Il patreggio di Galbas, su assist di Asmbrosio al 7‘ è quindi meritato. Continua ad attaccare la squadra di bertolucci con i veneti che operano in contropiede e cercano, a volte riuscendoci, di rallentare il gioco. Al 12‘ e 16‘ ci sono i pali di Motaran e Rossi. Al 19‘ Gnata para il tiro di Borregan da fuori e il primo tempo si chiude con gli interventi di Bovo sulle conclusioni di Ambrosio al 21‘ e 23‘.

Ripresa con gioco molto spezzettato in cui i padroni di casa tornano subito in vantaggio (1‘) con Garcia in un‘azione identica a quella del vantaggio del primo tempo. Al 5‘ Gnata para un rigore a Motaran, che lo stesso giocatore si era procurato e al 7‘ su punizione dal limite Ambrosio batte e Torner pareggia sorprendendo la difesa biancoazzurra. I rossoblu continuano a costruire azioni da rete che Bovo sventa, ma al 13‘ un‘azione personale di Ipinazar con tiro all‘incrocio dei pali regala il primo e definitivo vantaggio alla capolista. Al 18‘ il Valdagno non sfrutta con Giuliani il tiro diretto del decimo fallo versiliese e al 21‘ perfetto contropiede di Compagno finalizzato da Torner per il 4-2 definitivo. Nel finale (23‘) ancora Bovo impedisce in due occasioni la rete a uno scatenato Gil. Per il Forte dei Marmi arriva così la diciassettesima vittoria in 19 partite giocate.

G.A.