I bianconeri al penultimo atto della Coppa Italia di Eccellenza. Sansepolcro, obiettivo finale. Oggi l’andata con la Rovato

È la settimana chiave di un’intera stagione per il Sansepolcro: andata e ritorno della semifinale nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, con in mezzo il big-match di campionato, quello di domenica prossima allo stadio Migaghelli di Santa Maria degli Angeli.

Anche per la Rovato Vertovese, che oggi scende allo stadio Buitoni (ore 15) per i primi 90 minuti della doppia sfida, la situazione è pressoché identica, quindi la qualificazione alla finalissima diventa una posta in palio molto alta.

Contro la formazione lombarda allenata da Marco Bolis (ex giocatore di Milan e Monza), eccezionale esempio di fusione fra una società del Bresciano e una del Bergamasco, i bianconeri debbono fare in partenza la conta degli assenti; quelli certi sono quattro: gli squalificati Petricci e Bartoccini, più gli infortunati Gennaioli e Del Siena, ai quali si aggiunge il punto interrogativo legato a Carbonaro, uscito domenica scorsa per una distorsione alla caviglia e sull’impiego del quale sapremo qualcosa solo all’ultimo istante.

Semmai, potrebbe essere l’occasione buona per Tersini, rientrato nel finale del match contro il Tavernelle. Inutile stare a rimarcare sull’importanza di questa partita, sapendo che comunque tutto si deciderà fra sette giorni in terra di Lombardia contro un’avversaria dalle dichiarate ambizioni; Armillei si affiderà pertanto al 4-3-3 che, viste le circostanze, riterrà migliore: facile prevedere al proposito l’irrobustimento del centrocampo (sapendo che in Coppa non esiste alcun vincolo sui sottoquota) e la scelta di Valori in attacco.

Il ritorno è in programma nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo allo stadio Maffeis di Rovato.

La probabile formazione del Sansepolcro (4-3-3): Vaccarecci; Lorenzoni, Adreani, Tersini, Merciari (Carbonaro); Bruschi, Gorini, Brizzi; Quadroni, Valori, Mariotti. All. Antonio Armillei.