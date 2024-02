I bianconeri battono il Seravezza all’ultimo respiro. Sansepolcro, infinito Essoussi. Gol al 90’ per uscire dai playout

SANSEPOLCRO

1

SERAVEZZA POZZI

0

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Mariucci, Borgo, Della Spoletina; Mezzasoma, Piermarini (41’ st Gennaioli), Gorini (29’ st Essoussi), Fracassini, Del Siena (44’ st Brizzi); Pasquali (29’ st Buzzi), Ferri Marini (47’ st Orlandi).

All. Bonura.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Bedini (39’ st Sforzi), Granaiola; Brugognone (20’ st De Ferdinando), Putzolu (41’ st Delorie), Camarlinghi (14’ st Lopez Petruzzi); Benedetti (36’ st Mugelli). All. Amoroso.

Arbitro: Moretti di Cesena.

Rete: 45’ st Essoussi.

Note: Espulso all’11’ st Salerno per somma di ammonizioni.

SANSEPOLCRO – Quando sembrava oramai che la gara fosse avviata a chiudersi con un nulla di fatto, che sarebbe stato l’esito più giusto in base a quanto espresso sul campo dalle due squadre, il Sansepolcro ha trovato il colpo risolutore per incamerare tre punti di platino, che in classifica valgono l’uscita dalla zona play-out. E allora, cominciamo dalla fine: corre il 90’ quando Buzzi dalla sinistra pesca in area Ferri Marini, bravo nell’avanzare per poi tirare: il palo salva Lagormarsini, ma la palla torna sul piede di Essoussi, che gonfia la rete. È la resa per un Seravezza Pozzi da oltre mezzora stava tenendo lo 0-0 con un uomo in meno, mentre il Buitoni esplode di gioia per una vittoria trovata all’ultimo tuffo dai bianconeri, che ci avevano messo tanta volontà senza tuttavia essere lucidi e precisi in alcuni frangenti. Sansepolcro pericoloso al 36’, quando sugli sviluppi di una punizione Mezzasoma taglia ancora per Pasquali, anticipato in angolo prima che potesse calciare a rete. All’11, secondo cartellino giallo a indirizzo di Salerno e Seravezza in dieci, ma i padroni di casa non riescono a costruire granchè nemmeno con la superiorità numerica (e il 4-3-3), ad eccezione della correzione aerea di Mezzasoma (32’) su invito di Della Spoletina, con parata di Lagomarsini.

Claudio Roselli