I biancorossi affrontano questo pomeriggio in casa il Foligno. Il Terranuova inizia l’anno con l’esame Foligno. Becattini lancia Zhupa per far fronte alle assenze

Con uno Zhupa in più nel motore il Terranuova vuole partire col piede giusto in questo 2025 affrontando al Mario Matteini una Fulgens Foligno che, fino a questo momento, è risultata essere una delle squadre più continue in fatto di prestazioni coi suoi 31 punti a 7 lunghezze dalla capolista Livorno.

L’innesto dell’attaccante classe 2005 proveniente dall’Arezzo è stato più che mai utile per implementare un organico che, riguardo alla gara di oggi, non potrà disporre di due squalificati importanti come il difensore Bega e l’attaccante Iaiunese oltre alle precarie condizioni di Lischi, che potrebbe non essere a disposizione per un guaio di risentimento muscolare. Marco Becattini (nella foto) conosce bene la forza dell’avversario ma confida in una grande prestazione dei suoi per cercare di poter muovere nuovamente la classifica dopo il pari interno con la Sangiovannese: "Era evidentemente destino che affrontassimo in rapida successione due delle formazioni più in forma di questo campionato come accaduto con la Sangiovannese prima di Natale e ora con la Fulgens Foligno. Cercheremo come sempre di gettare il cuore oltre l’ostacolo".

I problemi per Becattini arrivano dalla scelta del 2006 in sostituzione di Iaiunese, se la giocano per una maglia da titolare Palazzini e Dini con quest’ultimo che sembra partire avvantaggiato rispetto al compagno e in difesa dove, in luogo di Bega, si fa largo la candidatura del 2004 Cappelli.

Così in campo (ore 14.30)

TRAIANA (3-5-2) : Timperanza; Cappelli, Saitta, Senzamici; Dini, Massai, Degli Innocenti, Mannelli, Petrioli; Zhupa, Sacconi. All. Becattini.

: Timperanza; Cappelli, Saitta, Senzamici; Dini, Massai, Degli Innocenti, Mannelli, Petrioli; Zhupa, Sacconi. All. Becattini. FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Grea, Nuti, Mancini; Ceccuzzi, Brevi, Settimi; Khribeck, Tomassini, Calderini. All. Manni.

Arbitro: Ambrosino di Nola.

Massimo Bagiardi