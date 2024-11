I biancorossi al PalaRuggi. Coach Angori:: "Siamo pronti. Ma sarà dura»

"Focus su noi stessi". Con queste parole coach Matteo Angori si prepara alla sfida che oggi pomeriggio (palla a due alle 18, arbitri Giustarini e Lanciotti) vedrà la sua Up Andrea Costa affrontare la Luxarm Lumezzane al PalaRuggi. Un’altra sfida delicata, contro un avversario di valore, oltre che ravvicinata, a pochi giorni dalla sconfitta di mercoledì con San Vendemiano che ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive dei suoi uomini. Un ko da cui trarre il giusto insegnamento.

"Abbiamo resettato – dice il coach – e dal giorno dopo eravamo già concentrati su Lumezzane. Se prima di San Vedemiano avevamo la certezza che entrando in campo con il livello di energia mentale delle altre gare ce la siamo sempre giocata contro tutti, il post San Vendemiano ci dà un’altra certezza importante: se non entriamo in campo con una certa energia e intensità possiamo faticare contro qualsiasi avversario. I ragazzi lo hanno capito e per questo dico che quella sconfitta ci può avere dato indicazioni importanti".

Energia e intensità da mettere in campo fin dall’inizio contro la formazione lombarda, trascinata dalle cifre dell’ex biancorosso Alessandro Amici (secondo miglior realizzatore del girone A). E da qui arriva lo sprone del coach bolognese ai suoi ragazzi. "A ogni pre-partita ci ritroviamo a parlare di un avversario importante, che ha fatto investimenti importanti, ma questo è un po’ l’andamento del campionato. Le risposte che questo torneo ha dato sono di un grande equilibrio, e in questo equilibrio ci sono squadre che ti mettono più o meno in difficoltà. Per questo più che parlare dell’avversario, preferisco stare focalizzato su di noi. In questi tre giorni ci siamo concentrati su quella che dovrà essere la nostra aggressività mentale, soprattutto in casa davanti al nostro pubblico. Abbiamo incontrato squadre di buon livello, come anche Lumezzane, e il focus dovrà essere su noi stessi". Sarà regolarmente in campo anche Gioacchino Chiappelli (che ha giocato anche mercoledì), pur se ancora un po’ dolorante alla caviglia dopo l’infortunio subito domenica.