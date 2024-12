I biancorossi alle prese con un periodo difficile. Terranuova: difesa da brividi. Becattini cerca i correttivi

Da migliore a peggiore difesa del girone. Stiamo parlando di due campionati che viaggiano su binari differenti - Eccellenza e serie D - ma quello che salta all’occhio, in avvicinamento al giro di boa della stagione, è la permeabilità della difesa del Terranuova. Il sodalizio di piazza Coralli detiene infatti, al momento, il record di peggior reparto difensivo del girone E di quarta serie con 28 reti al passivo. Il Terranuova chiuse la scorsa annata, quella della seconda promozione in D, come migliore difesa dell’intera categoria regionale con 13 reti al passivo, 3 sole delle quali in casa, e risultò essere la terza difesa d’Italia tra le 484 squadre che componevano i 29 gironi di Eccellenza. Di questa debolezza è al corrente anche mister Becattini, visto che al termine della sconfitta con il Livorno aveva sottolineato come non fosse normale subire 15 gol in tre gare. Domenica scorsa al Matteini i biancorossi sono andati vicini al pareggio, tuttavia è stato il Poggibonsi a festeggiare grazie alla rete di Salvadori. Rispetto alle precedenti partite Sacconi e soci hanno dimostrato di voler restare in partita per tutti e 90’, limitando quindi le perdite. Il primo acquisto del mercato invernale va proprio nella direzione di garantire stabilità al reparto arretrato grazie alla versatilità e all’esperienza di Luca Lischi, ma si attendono novità anche a centrocampo.