I biancorossi fanno esultare il pubblico. Il derby va all’Urbania. Montecchio non ingrana

: Nannetti, Sema, Scarcella, Dal Compare, Sarli (43’ s.t. Tamai), Paoli, Lani, Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (37’ s.t. Franca), Nunez (42’ s.t. Diene). All. Lilli

MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Pizzagalli, Baruffi (11’ s.t. Notariale), Dominici, Nastase, Carta, Peroni (11’ s.t. Fiorani), Sakaj, Perri, Magnanelli (42’ s.t. Luca), Di Pollina. All. Magi

Arbitro: Piciucco di Campobasso

Reti: Nunez 30’, Zingaretti 55’

Note: ammoniti Magnanelli, Dominici, Fiorani, Nannetti, Zingaretti L’Urbania torna a sorridere.

Dopo due sconfitte consecutive, i biancorossi regalano una grande gioia al pubblico battendo il Montecchio Gallo per due reti a zero. Il primo tempo si apre con l’Urbania compatta e aggressiva che mette subito in difficoltà la retroguardia ospite, che nel giro di pochi minuti concede ben quattro corner. La prima occasione della partita arriva sui piedi di Carnesecchi che dalla lunga distanza centra la porta, ma Cerretani è attento e intercetta. Passano pochi minuti e Sarli mette un pallone pericolosissimo in area, ma la difesa del Montecchio è brava a spazzare in angolo. Alla mezz’ora la svolta, Nunez con un controllo elegante e un tiro di collo dai ventisette metri perfora l’estremo difensore ospite. Il Montecchio prova a reagire e con Baruffi mette due traversoni pericolosi, Nannetti è bravo in uscita e a smanacciare, sventando delle possibili occasioni avversarie. Il secondo tempo riparte sulle stesse note della prima frazione, al decimo minuto è Zingaretti a concludere in porta da posizione defilata, la mischia davanti e il rimbalzo ingannano il giovane Cerretani che non può arrivarci con la mano di richiamo. L’Urbania continua a crescere nel gioco. Alla mezz’ora la bella palla di Sema trova Rivi, ma il bomber durantino non riesce a dare forza. Sul finale di partita, l’instancabile Sarli non riesce ad impattare di destro, sfiorando il definitivo tre a zero.

Andrea Alessandroni