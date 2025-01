I biancorossi puntano su un giovane promettente. Il Terranuova c’è e batte un colpo. Ecco Zhupa: punta in cerca di gol

Il Terranuova Traiana piazza un colpo in attacco. Dall’Arezzo è in arrivo l’attaccante Alessandro Zhupa, classe 2005, che in questa prima parte di stagione è stato in forza al Montevarchi totalizzando 12 presenze e un assist ma senza mai andare a segno. Si sta già allenando con il gruppo di Becattini e a ore è attesa l’ufficialità tanto che potrebbe essere impiegato fin dal primo minuto domani nell’incontro inaugurale del 2025 che i biancorossi giocheranno allo stadio Matteini con la Fulgens Foligno. Zhupa è cresciuto nei settori giovanili di Pisa e Arezzo e lo scorso anno, alla sua prima apparizione tra i grandi nel Figline allenato da Stefano Tronconi, è risultato essere una delle quote più interessanti della serie D con le sue 31 presenze condite da 6 reti che hanno permesso alla compagine gialloblù di ottenere una comoda salvezza.

In estate la scelta di accasarsi a Montevarchi per cercare continuità, qualcosa non è andato per il verso giusto e da qui la volontà di tornare alla base per provare una nuova esperienza in una società che punta all’obiettivo salvezza.

In vista di domani Becattini dovrà rinunciare sicuramente al difensore Bega e all’attaccante Iaiunese squalificati assieme, probabilmente, a Lischi alle prese con un problema muscolare.

Mas.Bag.