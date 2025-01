I biancorossi ricevono il trestina. Terranuova contro l’ex Calori. Becattini cerca punti salvezza

Il Terranuova ospita al Matteini il Trestina dell’ex Calori in uno scontro diretto in cui entrambe le compagini ce la metteranno tutta per portare a casa punti preziosi. Si tratta di un confronto il cui esito potrebbe dare qualche indicazione su come proseguirà la stagione per due squadre separate da due soli punti - Terranuova a 21, Trestina a 19. "Sarà importante l’approccio - ha spiegato il tecnico del Terranuova Marco Becattini - perché siamo consapevoli della squadra che ci troviamo ad affrontare. Dovremo essere capaci di mettere la partita sui binari giusti, dal momento che per entrambe ci saranno in palio punti pesanti. L’importante è mantenere la giusta serenità in campo". Becattini ha inoltre sottolineato che, al netto della squalifica di Tassi, non dovrebbero esserci defezioni. Fermo restando i lungodegenti, in panchina dovrebbe ritrovare spazio Lischi. Potrebbe rientrare anche l’emergenza Zhupa, che domenica scorsa ha abbandonato anzitempo la partita con il Follonica Gavorrano per un infortunio alla caviglia. Ma qui il condizionale è d’obbligo. Per Becattini il Trestina è "una squadra che dietro subisce poco ed è molto organizzata, fisicamente ben messa. Forse può subire di più con ritmi alti", ma attenzione ad gruppo che domenica scorsa è riuscito a far passare il Livorno solo una volta, per giunta al primo minuto. All’andata finì 2-2, oggi tutti sperano di intascarsi l’intera posta in palio. Perché in gioco c’è anche la salvezza. Così in campo (ore 14.30) (3-5-2): Timperanza; Bega, Saitta, Senzamici; Grieco, Massai, Degl’Innocenti, Mannella, Marini; Sacconi, Iaiunese. All. Becattini. TRESTINA (4-4-2): Fratti; Sensi, Borgo, De Meio, Bucci; Giuliani, Serra, Marcucci, Ferri Marini; De Sousa, Mencagli. All. Calori. Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto. Francesco Tozzi