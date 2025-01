I biancorossi sono reduci da quattro risultati utili

Il Terranuova parte per Bagno di Gavorrano in cerca del quinto risultato utile consecutivo. I ragazzi di Becattini affrontano oggi un Follonica Gavorrano non certo in forma smagliante. I biancorossoblù avevano iniziato la stagione candidandosi a rimanere nel gruppo di testa del girone, invece si ritrovano al decimo posto, a sole 4 lunghezze dai terranuovesi che aprono la zona play-out. All’andata, al Matteini, finì 0-0 e anche stavolta la sfida appare apertissima. Il tecnico biancorosso, al netto dei lungodegenti Cioce e Stopponi, dovrà fare a meno dello squalificato Privitera e di Lischi, messo a riposo precauzionale - aveva già saltato la prima gara interna del girone di ritorno contro la Fulgens Foligno. Tornano invece a disposizione Bega e Iaiunese dopo una giornata di stop comminata dal giudice sportivo. Il bomber classe 2006 e capitan Sacconi potrebbero essere la coppia d’attacco schierata fin dal primo minuto. Tra i convocati anche l’ultimo arrivato Morandi, il cui trasferimento è stato ufficializzato nella serata di venerdì. Gli avversari guidati da Masi con tutta probabilità si presenteranno al gran completo, con la sola diffida per Morelli. Da tenere sott’occhio l’attaccante Giustarini, ultimo colpo del dg Giovannini. È tornato poche ore fa tra le fila dei maremmani dopo aver trascorso la prima parte della stagione alla Sanremese. La squadra capitanata da Lo Sicco cercherà di strappare punti di fronte al pubblico di casa, tornando a giocare dopo due trasferte consecutive all’interno della cornice dello stadio Malservisi-Matteini. Il Terranuova proverà a far tesoro della buona partenza registrata la scorsa settimana contro la quarta della classe proseguendo la cavalcata verso l’obiettivo salvezza.

Così in campo (ore 14.30)

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Antonini; Morelli, Brunetti, Scartoni; Souare, Pignat, Lo Sicco, Kondaj; Bramante, Tatti; Pino.All. Masi.

(3-5-2): Timperanza; Senzamici, Bega, Saitta; Tassi, Degl’Innocenti, Mannella, Massai, Marini; Sacconi, Iaiunese.All. Becattini.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale.

Francesco Tozzi