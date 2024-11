I biancorossi tesserano l’ex capitano del Montevarchi che sarà disponibile da gennaio. Colpo di mercato del Terranuova: arriva Lischi

Luca Lischi approda al Terranuova Traiana. Le voci si erano fatte insistenti, poi ieri sera è arrivata l’ufficialità del colpo di mercato. Il terzino classe 1996, al momento svincolato, è un veterano dell’Aquila Montevarchi, in quanto ha trascorso le ultime 7 stagioni in rossoblu. Con gli aquilotti ha collezionato 207 presenze tra serie C e serie D, conditi da 15 reti complessive. Cresciuto nel settore giovanile del Santa Firmina, Lischi ha iniziato l’esperienza in prima squadra con la Baldaccio Bruni nel campionato di Eccellenza 2013-2014. Seguono tre stagioni in serie D con la Sangiovannese mettendo assieme 79 presenze e 12 gol. Con il Marzocco l’esordio in prima squadra a 18 anni il 6 gennaio 2015 nella gara persa 2-1 a Ponsacco all’ultima di andata. Dal campionato 2017-2018 passa al Montevarchi, dove resta fino alla scorsa stagione, con i gradi di capitano. Nello scorso torneo 30 presenze su 34, 2 gol fatti e 4 assist, prima di subire un brutto infortunio al 37’ del primo tempo dell’ultima giornata di campionato, nella gara vinta 3-1 contro il Grosseto. Il calciatore è nato come attaccante esterno, diventato per necessità tattiche esterno basso, impiegato indifferentemente sia a destra che a sinistra, ma all’occorrenza anche difensore centrale e mezz’ala. Si tratta di un importante innesto per Marco Becattini in ottica salvezza. Lischi potrebbe non essere disponibile fin da subito, poiché fermo ai box dall’estate per via dell’infortunio.

Francesco Tozzi