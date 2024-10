I biancoverdi ora sono secondi in classifica. Bouhafa è inarrestabile. Il successo all’88’

Real Cerretese

3

Montecatini

2

REAL CERRETESE: Battini, Novi (65’ Safina), Bargellini, Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Monti. A disp. Cini, Tramacere, Meoli, Lapi, Spinelli, Shahid, Bosco, Pieri. All. Petroni.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi L., Isola, Fanti, Torracchi, Rosati, Rinaldi, Ba, Pesci, Lazzari. A disp. Baldi, Ghimenti, Shiqeri, Pacini, Lucchesi G., Benedetti, Attinasi, Rugiati, Buscema. All. Fabbri.

Arbitro: Fracasso di Pisa.

Reti: 22’ Fedi; 41’ e 88’ Bouhafa; 48’pt Pesci; 70’ Ba.

CERRETO GUIDI – Succede di tutto al Palatresi dove la Real Cerretese disputa un grande primo tempo, salvo smettere di fatto di giocare nella ripresa. Poi, incassata la rimonta del Valdinievole Montecatini, si sveglia e porta a casa l’intera posta in palio con la prima doppietta stagionale di bomber Bouhafa. Nel primo tempo c’è solo una squadra in campo, quella locale, che al 22’ sblocca il risultato con una perla di Fedi al termine di una splendida azione personale. Al 41’, poi, ci pensa Bouhafa a raddoppiare con un tiro di collo da posizione leggermente defilata in area. Proprio all’ultimo minuto di recupero del primo tempo, però, sugli sviluppi di un corner, la difesa biancoverde si addormenta e Pesci accorcia le distanze per gli ospiti. Nella ripresa i ragazzi di Petroni appaiono impauriti e confusionari e al 70’ subiscono il 2-2 di Ba con un colpo di testa che beffa un non irreprensibile Battini. Il portiere locale si riscatta però ampiamente subito dopo quando con due prodigiosi interventi salva il risultato su altrettante azioni da calcio d’angolo. A questo punto la Real Cerretese si sveglia e torna ad alzare il proprio baricentro fino a trovare il gol partita a due minuti dalla fine: traversone dalla destra di Safina e dopo il liscio di un difensore Bouhafa insacca all’altezza del secondo palo. La Real Cerretese sale così al secondo posto in classifica a meno due dalla vetta.

Si.Ci.