La Comacchiese fa tris e risale la classifica

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Minieri, Taroni, Angelini, Gherlinzoni (75’ Elshazly), Noschese, Marongiu (83’ Tavolieri). A disp.: Farinelli, Manfrini, Felloni, Vultaggio, Grassi, Bushi, Luciani. Allenatore: Candeloro.

MSP CALCIO: Comastri, Zannoni, Dal Monte, Villa, Hammami, Comastri S. (60’ Golisciano), Tanoh (73’ Marku), Persona (83’ Licciardo), Scarpati, Ciaccio, Dondi (68’ Donvito). A disp.: Hysi, Speranza, Mazzei, Cotti, Pasotti. Allenatore: Onestini.

Arbitro: Biandrommi di Forlì.

Marcatori: 10’ Marongiu, 62’ Noschese, 85’ Tavolieri.

Note: ammoniti per Msp Dal Monte, Hammami; per la Comacchiese Gherlinzoni e Marongiu. Espulso Angelini.

Sembra aver cominciato ad ingranare la giusta marcia, la Comacchiese, alla seconda vittoria di fila, la prima tra le mura amiche, dopo un avvio stentato. I padroni di casa sono già in vantaggio al 10’ grazie alla marcatura di Marongiu: apertura sulla sinistra per Gherlinzoni, che si presenta in area, ma non si fida di concludere da posizione un po’ defilata e serve a centroarea il compagno, bravo a farsi trovare pronto e a infilare Comastri. Al 13’ il Monte San Pietro ci prova con Ciaccio, che tira dal limite, ma Campi la fa sua senza patemi. Siamo al 19’ quando la Comacchiese è ancora pericolosa da sinistra, con colpo di testa finale di Gherlinzoni che finisce preda di Comastri. Occasionissima per gli ospiti alla mezz’ora: Dondi in area da sinistra trova, con precisione, Tanoh libero dalla parte opposta e la conclusione del numero 7 gialloblù, a tu per tu con Campi, costringe quest’ultimo a salvarsi in angolo. Dopo un primo tempo abbastanza confuso e confusionario, nella ripresa i rossoblù prendono maggiormente il controllo del gioco e al 62’ raddoppiano con un’azione insistita e dopo una prima conclusione di Gherlinzoni respinta da Comastri, su cui si avventa Noschese, trovando la rete del 2-0.

Un minuto più tardi Angelini va vicino alla terza segnatura, ma la sfera esce non di molto, deviata in angolo. Nel finale convulso, con espulsione di Angelini e ospiti protesi in avanti, gli uomini di Candeloro trovano la terza rete in contropiede, all’85’, con Tavolieri appena entrato (sempre su azione insistita degli avanti lagunari). E nei minuti di recupero viene fischiato anche un rigore a favore dei padroni di casa, che Elshazly tira addosso a Comastri, poi sulla respinta conclude alto con suo grande rammarico. La vittoria è una bella boccata d’ossigeno per la Comacchiese e anche la classifica è notevolmente migliorata.

Cinzia Boccaccini