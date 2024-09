I big-match alle 15 a Seravezza e a Camaiore. Benedetti oggi può stendere anche i torelli

Domenica di metà settembre ricca di partite e incroci imperdibili: non ci sono derby versiliesi ma tante gare importantissime.

In Serie D oggi alle 15 nel girone E c’è il big-match Seravezza Pozzi-Grosseto al “Buon Riposo“ (arbitra Martini di Valdarno, coadiuvato da Cucchiar di La Spezia e Conio di Genova). Lucio Brando ha tutti a disposizione tranne gli ormai arcinoti lungodegenti Marinari e Delorie oltre a Maffei che martedì si trasferirà in prestito al San Donato Tavarnelle. Rispetto alla Fezzanese mercoledì rientrano dalla squalifica Mosti, Coly e Accorsini. Per l’unidici titolare anti-maremmani ballottaggi aperti in difesa (fra Coly e Bartolini... da cui dipende la posizione di Mosti: se esterno o braccetto dietro) ed in attacco (con Lepri, Bellini e Bocci in lizza per due maglie).

In Eccellenza oggi alle 15 il Viareggio è al “Molino del Ponte” di Montespertoli sempre senza Bertacca, Benassi e Morelli. Terna con Vaggelli di Prato, De Stefano di Empoli e Evangelisti di Arezzo. In trasferta anche il Real FQ che senza lo squalificato Micchi in attacco è di scena al “Torrini“ di Sesto Fiorentino contro la forte Sestese: fischia Mauro di Pistoia, coi guardalinee Rocchi di Pontedera e Cerofolini di Arezzo. Il big-match però è al Comunale di Camaiore dove c’è Camaiore-Massese con tanti ex. Nei bluamaranto sempre out il portiere Barsottini (con Costa confermato tra i pali). Ballottaggi Belli-Bologna come 2005 basso a sinistra e Nardi-Kthella davanti. Amico può tornare titolare in mediana. Dirige Ventrone di Roma, con Laci di Empoli e Dell’Agnello di Pontedera.

In Promozione oggi alle 15.30 il Pietrasanta, con tutti a disposizione (tranne Alessandro Remedi che è ad Alghero con la Nazionale di beach soccer), va al “Cei“ di Larciano col suo 3-5-2: terna tutta fiorentina con Cornello, Sordi e Valeri. Il Forte dei Marmi senza in panchina lo squalificato tecnico Cagnoni riceve sul sintetico del “Cavanis“ a Capezzano la Pontremolese: rientrano Rocchiccioli, Valori e Seriani ma non Maggi, Papi e Francesco Sodini; arbitra Castrignanò di Pontedera, con Santaera di Pisa e Dimico di Livorno.

In Prima categoria alle 15.30 ci sono Torrelaghese-Romagnano al “Martini“ di Viareggio (dirige Bo di Livorno) e CQS Pistoia-Capezzano Pianore al “Barontini“ di Agliana (Coverini di Prato).

In Seconda categoria alle 15.30 ci sono Corsanico-Monzone a “Le Colline“ (arbitra Massollo di Viareggio) e Carrarese Giovani-Massarosa “Duilio Boni” di Carrara (Capetta di Carrara).