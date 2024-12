I bomber Casolla e Peroni sono i re dei gol

"Difendo l’idea che in area l’attaccante è il padrone e va cercato con insistenza. Va servito anche 30 volte a partita, marcato o no. Poi sta a lui sfruttare le occasioni". L’ha detto Gianluca Vialli, uno che di mestiere ha fatto il calciatore. Un mestiere difficile soprattutto se si è deputati a fare gol, a tutti i livelli, dilettanti compresi, ma vediamo chi sono e come si sono comportanti i goleador di casa nostra al giro di boa.

In serie D al vertice della speciale classifica dei bomber del girone F c’è un giocatore del Fossombrone: Francesco Casolla, classe 1992, già giocatore del Rimini, Alma Juventus Fano e tante altre. 11 le reti realizzate da Casolla, seguono con 10 marcature Pablo Ezequiel Banegas (L’Aquila), 8 gol: Ameth Fall (Chieti), Umberto Eusebi (Sambenedettese). 7 reti: Antonio Martiniello (Ancona), Edoardo Leonardo (Sambenedettese), Elio De Silvestro (Avezzano). Seguono con sei reti a testa sei calciatori.

In Eccellenza al primo posto dei bomber con 8 reti c’è: Alessandro Peroni (K Sport Montecchio Gallo), 7 reti: Denjs Perpepai (Montegranaro), 6 reti: Giordano Bardeggia (Urbino), Ansumana Jallow (Montegranaro), Francesco Altobello (Monturano C.); Lorenzo Alessandroni (Osimana), Fabricio Lovotti (Tolentino), seguono 6 calciatori con 5 gol a testa.

Promozione. La classifica marcatori vede al primo posto con 9 reti: Riccardo Pierandrei (Marina). 8 reti: Giovanni Cordella (Jesina). Seguono con 7 reti: Alessandro Torsani (Gabicce Gradara) e Mattia Gaudenzi (Vismara). 6 reti: Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia), 5 reti: Fabio Cuomo (Gabicce Gradara), Francesco Tatò (Villa San Martino), Filippo Pagliardini (Lunano), Gabriele Tittarelli (Jesina), Manuel Muratori (S.Orso), Tommaso Stampella (Vigor Castelfidardo). Ivan Cirulli e Francesco Vegliò (Tavullia Valfoglia).

Prima categoria. Qui la classifica cannonieri dopo 13 partite è la seguente: 11 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 6 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Luca Braccioni (Peglio), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Salvatore Saurro (San Costanzo). 5 reti: Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano), Mattia Pagnini (Pantano) e Pietro Pedini (Nuova Real Metauro). 4 reti: Francesco Messina (Atletico Mondolfo), Matteo Dionisi (Tavernelle), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Matteo Galdenzi (Csi Delfino), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Federico Balducci (Avis Montecalvo) e William Cecchini (Major). Seguono con 3 reti a testa ben 18 calciatori.

Seconda categoria, si sono disputate 13 gare. Girone A: 11 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio), 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), 7 reti: Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro). 6 reti: Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), 5 reti: Nicola Bravi (Vadese), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria), Alhadji Niang (Tavoleto), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto), Diego Sanchini (Ca’ Gallo). 4 reti: Alberto Saltarelli (Olimpia Macerata Feltria), Diego Del Gallo (Vigor San Sisto), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Ismaele Gentili (Piandimeleto), Daniele Conti (Frontonese), Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), Francesco Stella (Carpegna), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Walid Chaqroun (Durantina Santa Cecilia). Seguono con 3 reti a testa ben 14 calciatori.

Girone B. 9 reti: Omar Elkheir (Della Rovere).8 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli) e Antonio Tedesco (A.River Urbinelli). 7 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo) e Matteo Barbaresi (Della Rovere). 5 reti: Ardit Basha (Ies Santa Veneranda), Andrea Manna (Isola di Fano), Lorenzo Turrini (Real Mombaroccio), Nicolò Rossi (Real Mombaroccio), Mattia Campanelli (Arzilla) e Andrea Battisti (Fortuna Fano). 4 reti: Stefano Ugolini (Pontesasso), Manuel Tonucci (Villa Ceccolini), Luigi Bellucci (Villa Ceccolini), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Federico Tombari (Pontesasso), Nicolò D’Angelo (Fv Adriatico) e Jacopo Sensoli (Gradara Calcio). Seguono con 3 reti a testa 14 calciatori.

