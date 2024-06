I campioni del passato. Il Milan Club Faenza ospita Dida. L’ex portiere incontra i tifosi

Giovedì prossimo, al Circolo tennis Faenza, il Milan Club Faenza ospiterà Nelson De Jesus Silva, per tutti Dida, portiere considerato uno dei migliori della propria generazione, che è stato campione del mondo con la nazionale brasiliana nel 2002, e ha vinto tutto con il Milan, ovvero 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, un Campionato italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Successi che si aggiungono a quelli conquistati in patria, per un palmares straordinario che comprende anche una Coppa del Brasile, un Campionato brasiliano, una Copa de Oro, una Coppa Libertadores, un Mondiale per Club, una Recopa Sudamericana, una Supercopa Masters e ben 7 campionati statali. Con la nazionale verde oro, Dida ha pure conquistato un Mondiale U20 e un bronzo olimpico. Nel 2005 è stato nominato portiere Fif Pro World XI. Il Milan club Faenza, fondato nel 1984 da Carlo Sangiorgi, pioniere del tifo rossonero in città e a lui intitolato, è stato ufficialmente ricostituito nel giugno 2022 dal figlio Giuseppe Sangiorgi.

Negli ultimi due anni, il Milan club Faenza ha ospitato Arrigo Sacchi, allenatore del ‘Milan degli invincibili’, poi la coppia cesenate composta dal portiere Sebastiano Rossi e dall’attaccante Massimo Agostini, l’allenatore cesenaticense Alberto Zaccheroni, che guidò il Milan allo scudetto nel 1999, e Alberico Evani, altro campione dell’era milanista berlusconiana, vincitore degli Europei 2021 come vice ct azzurro. Per iscrizioni all’evento con Nelson Dida, che prevede una cena, telefonare al 353 3781751 o scrivere a [email protected].