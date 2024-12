I campioni tornano in vetta alla classifica. Arena Metato devastante con l’Hotel Viriginia

Quattro giornate sono bastate ai campioni in carica dell’Arena Metato per prendersi la vetta solitaria della classifica. Contro l’Hotel Virgina un altro successo indiscutibile; il 6-1 finale è griffato Del Sarto (doppietta), Bargi (doppietta), Di Bianco e De Jesus. "Partita già chiusa nel primo tempo. Complimenti al loro marcatore per la bella rete realizzata" osserva Gianluca Franchi. Per gli sconfitti a segno Perinelli. "Sono troppo più forti. Non c’è stata partita" è il commento con un pizzico di amarezza di Stefano Valenzi.

L’Mb Team frena 1-1 contro la Croce Verde Discobolo, nonostante il vantaggio siglato da Corno dopo una bellissima azione corale firmata Sarti-Viviani. "Partita dai due volti – analizza Giovanni Berlingeri –; un tempo per parte". Croce Verde Discobolo indomita e capace di trovare il pari a 1’ dalla fine con Moses. "È stata una partita sofferta – commenta Mario Limetti –, in cui abbiamo comunque creato molto".

Il Torcigliano Socoedi vince 4-3 contro Scf Bianchi/Mda. Giannini, Chicchi e doppio Gaspari per il momentaneo 4-0, poi Ousman, Chiacchio e Avanzato sfiorano l’incredibile rimonta. "Successo già in ghiaccio, poi ci siamo rilassati troppo" osserva Andrea Giannini. "Siamo partiti male, ma nella ripresa abbiamo sfiorato un pareggio che avremmo anche ottenuto, se l’arbitro non l’avesse annullato".

Fatica sigla l’1-0 del Terrinca sul Real Nocchi. "Abbiamo condotto la gara dall’inizio alla fine" assicura Ludovico Pili. "Abbiamo preso subito gol e poi, su un campo pesante e senza punte, si è fatto tutto più difficile" è la disamina di Nicola Mugnaini.

Musso e Paolini firmano il 2-0 del Ctz sul Piano di Mommio/Manù. "Bella prestazione di squadra" commenta Graziano Rizzo. Marku e Giaconi per il 2-1 dell’Hotel Virginia sulla Lube Cucine Viareggio. Marku e Bianchi capovolgono tutto, dopo la rete di De Pietro. "Siamo stati molto sfortunati – sottolinea Mauro Casanova –, perdendo una partita che avremmo meritato almeno di pareggiare. Nel finale abbiamo preso il 2-1, dopo aver colpito un palo che avrebbe indirizzato la partita in altro modo ". "È stata una partita intensa – analizza Simone Giaconi – in cui siamo cresciuti di minuto in minuto".

Pari 2-2 tra Nuovo Mondo Fitness e Unione Quiesa Orange. Apre Buccianti, Raffaelli e Granducci ribaltano tutto, ma Massei impatta su rigore. "Bella partita e buon gioco da entrambe le squadre" commenta Alberto Domenici del Nuovo Mondo Fitness. "Abbiamo creato forse di più. C’è un po’ di rammarico" replica Federico Zompa dell’Orange.

Lo Sconvolts batte 4-0 la Don Bosco Mazzola, con Kajevic, Morra (doppietta per lui) e Ventura. "Successo mai in discussione, contro una squadra molto giovane" assicura Adriano Pasquini. "Sono comunque soddisfatto – commenta Roberto Barattini – perché tre reti su quattro le abbiamo prese su palla da fermo. Nel finale un nostro giocatore ha anche subito un grosso infortunio, causa antisportività di un avversario. Un episodio deplorevole".

Infine il Bellariviera/Leblon passa 2-1 sul campo del GO 77/Passi. Cantalupi e Caputo, accorcia Carlesi. "Vittoria meritata ed in condizioni non semplici. Prova gagliarda" sottolinea Andrea Becagli. "Partita equilibrata, decisa dagli episodi" dice Manuel Puntoni.

Classifica: Arena Metato 12; Mb Team 10; Torcigliano Socoedi e Villa Diletta 8; Tdl Soccer 7; GO 77/Passi, Bellariviera/Leblon e Sconvolts 6; Nuovo Mondo Fitness e Croce Verde Discobolo 5; Hotel Virginia e Terrinca 4; Real Nocchi, Unione Quiesa Orange e Ctz 3; Don Bosco Mazzola 2; Scf Bianchi/Mda 1; Piano di Mommio/Manù 0.

Sergio Iacopetti