I commenti. Cattani: "Gara fondamentale». Domizzi: "Loro migliori in tutto»

Si respira aria opposta a fine gara sulle due sponde. L’ex di turno Francesco Cattani (in tribuna per squalifica) si gode un successo d’oro per il suo Formigine, il settimo nelle ultime 12 gare. "Abbiamo vinto una gara che è fondamentale per il nostro cammino salvezza - le sue parole - affrontando una grandissima squadra. Penso che abbiamo disputato un primo tempo di altissimo livello meritando il vantaggio, peccato per il gol evitabile subito ma poi nella ripresa siamo stati bravi a soffrire senza lasciare occasioni da gol nitide a loro, a parte qualche mischia nel finale. Sono tre punti preziosi, ma ora dobbiamo pensare alla prossima gara con l’Agazzanese perché sarà molto difficile con l’entusiasmo di un risultato fondamentale. È stata la miglior gara della stagione? Delle ultime avevamo giocato così anche nel primo tempo di Viano, quando poi due infortuni tecnici nella ripresa ci erano costati la gara".

Per il Terre di Castelli il secondo ko di fila complica e non poco la corsa ai playoff. "Abbiamo giocato una brutta gara – conferma mister Maurizio Domizzi – non meritavamo un risultato diverso dalla sconfitta. Loro sono stati più intensi e cattivi e l’hanno voluto di più usando le loro caratteristiche. Hanno meritato, nella ripresa abbiamo avuto qualche chance per pareggiare e avremmo potuto fare meglio, ma la prestazione non mi è piaciuta per niente. Adesso abbiamo 5 gare per restare attaccati ai playoff: credo che serviranno 5 vittorie per arrivare quarti e sfidare la terza, perché altrimenti anche arrivando quinti penso che col -11 attuale dalla Correggese quella sfida non si giocherà".

In foto: l’esultanza di Stanco