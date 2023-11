I commenti, mister Serpini. "Bene la porta inviolata»

Per il bel calcio ci sarà tempo. Così la pensa mister Cristian Serpini a fine gara. "Ci teniamo stretta la vittoria – spiega – non abbiamo preso gol per la seconda gara di fila, abbiamo fatto una gara tosta sotto l’aspetto difensivo e sono felice dei tre punti, ma testa bassa e pedalare. Forse è mancato il palleggio, loro facevano una pressione altissima e noi abbiamo faticato a trovare spazi, ma sia stati tenaci e contava questo". Fra i migliori ancora Francesco D’Orsi. "La cosa migliore è che non abbiamo preso gol – le sue parole – in passato abbiamo fatto gare giocando in modo spettacolare senza fare punti e adesso conta solo dare continuità di risultati. Dopo Ravenna ci siamo compattati ancora di più, questo è un grande gruppo che dimostrerà fino alla fine la sua forza. La mia stagione? Sono felice perché ho raggiunto la squadra a fine agosto e non era facile ritagliarsi uno spazio in un gruppo così forte". In casa toscana il direttore operativo Fabio Taccola è molto amareggiato. "È stata una gara equilibrata – spiega – risolta da un episodio, il rigore peraltro netto in favore del Carpi. Noi abbiamo avuto le chance per pareggiarla ma va dato merito al Carpi che l’ha vinta. Penso che siamo entrambe squadre ora un po’ in difficoltà, che stanno faticando. Ma il Carpi ha 8 punti in più e se la potrà giocare ancora. Da oggi iniziamo a fare delle valutazioni anche sulla rosa in vista del mercato. Siamo partiti con obiettivi che oggi vengono meno, siamo nei playout con uno dei budget più importanti della D e probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa".

d.s.