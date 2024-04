I conti della Fermana. La Lucchese si avvicina:. Petrungaro ancora out

FERMO

Il countdown verso la sfida che vale una stagione intera si avvicina al gong finale. La Fermana ha una delle ultimissime occasioni per risollevare un’annata storta. Al Bruno Recchioni arriva la Lucchese: fischio d’inizio in programma domenica 14 alle ore 14. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per il match fondamentale. Fermana-Lucchese, dal lato dei gialloblù, vale molto di più di semplici tre punti: può significare rivalsa, riscatto contro tutti quelli che davano la squadra per morta già a novembre. L’occasione è davanti, sta a loro sfruttarla e non gettarla. Per fare questo, mister Andrea Mosconi e il suo staff stanno preparando al meglio la partita. Buone notizie per il mister con qualche rientro importante. Come dicevamo nei giorni scorsi, Alessandro Eleuteri è verso la via del recupero definitivo. Si pensava che potesse tornare tra i convocati già per la partita contro la Torres, ma non ce l’ha fatta. L’esterno si allena parzialmente in gruppo e potrebbe essere un’arma in più per Mosconi da utilizzare nel finale della partita, a seconda di come si mette. Dubbi ancora sulla situazione di Luca Petrungaro. L’ala, alle prese con un problema muscolare accusato poche ore prima la partenza per Sassari, continua ad allenarsi a parte. Difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto, questa mattina si valuterà se inserirlo nella lista dei convocati, anche se non è ancora al meglio. Dovrebbe rientrare Jacopo Gianelli, anche lui assente nello scorso weekend in Sardegna. Da valutare le condizioni di Elia Petrelli. Per quanto riguarda la probabile formazione della Fermana, in porta è confermato Borghetto dopo l’ottima prestazione contro la Torres. Anche il pacchetto difensivo dovrebbe essere formato ancora da Spedalieri sul centro destra, Heinz sul centro sinistra e Federico Fort in mezzo, nonostante il rientro dalla squalifica di Santi. Insieme a lui, dopo un turno di stop rientra anche Misuraca andando a creare una sorta di problema piacevole per Mosconi. Infatti ora a contendersi i tre posti del centrocampo sono in cinque: Niang, Malaccari, Giandonato, Scorza e Misuraca. Sulla destra dovrebbe essere riconfermata la solita catena formata da Niang esterno e Malaccari mezzala. Il meccanismo tra i due sembra ben oliato con l’ex Fano che si accentra spesso e lo jesino che va a coprirlo sulla fascia (così è nato l’assist per il gol di Paponi a Sassari, ndr). Se loro due vanno verso la via della riconferma, appare difficile anche non vedere titolare Manuel Giandonato. Il capitano, tornato dall’infortunio dopo quasi due mesi, ha messo in fila due ottime prestazioni impreziosite da due gol. A rigor di logica, Scorza e Misuraca si giocheranno la maglia restante. Sulla sinistra, con Petrungaro ancora out, si dovrebbe alzare Carosso, che in quel ruolo a Sassari ha fatto molto bene. In attacco ci sarà ancora il tandem formato da Paponi e Sorrentino, con Giovinco pronto a entrare.

Filippo Rocchi