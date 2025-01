I dubbi di mister Consonni. Grifone, molte assenze

Quale sarà la formazione che mister Consonni opporrà domenica al Seravezza Pozzi? L’interrogativo è figlio delle squalifiche e degli infortuni che hanno segnato il periodo non proprio fortunato iniziato con la sconfitta di Orvieto. Il tecnico dei biancorossi, infatti, deve rinunciare a Sacchini e Addiego Mobilio, fermati un turno dal giudice sportivo, mentre nel taccuino degli infortunati figurano Cretella, Senigagliesi e Possenti. Tornano a disposizione Macchi, Sabelli, Riccobono ai quali dovrebbe aggiungersi anche Benucci che sembra aver risolto il problema muscolare. Insomma mister Consonni si trova a gestire una situazione di emergenza proprio in occasione del match contro la compagine versiliese di mister Brando la quale, invece, sta vivendo un momento felice che l’ha portata al secondo posto in classifica. Gennaio potrebbe rivelarsi il mese determinante per il Grifone impegnato a non perdere ulteriore terreno nei confronti della capolista Livorno. Dopo il Seravezza Pozzi, infatti, il Grosseto dovrà recarsi a Poggibonsi, per poi ricevere allo "Zecchini" proprio il Livorno. Ieri pomeriggio mister Consonni ha fatto disputare la partitella contro I ragazzi della Juniores alternando diverse soluzioni cercando conferme sull’undici titolare per domenica, giornata nella quale i biancorossi dovranno riscattarsi subito dal passo falso in terra umbra.