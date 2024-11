I giallorossi di scena al Tubaldi. "Sarà una gara ad alto tasso agonistico»

Con Lorenzo Bilò, freschissimo di conferma sulla panchina giallorossa, anzitutto un flashback relativo alla gara di Senigallia ed al pareggio pesante conquistato al Bianchelli contro la Vigor: "un risultato che ci ha dato una scossa emotiva importante, soprattutto per come è arrivato, ossia con una partita di grande coraggio ed applicazione. Ho visto uno spirito di sacrificio encomiabile da parte di tutti, anche coloro che sono subentrati per pochi minuti, ed è un punto di partenza per cercare di risalire in fretta la classifica".

Giovedì poi è giunta, in parte inattesa, la lieta novella per lei della fiducia della società.

"Non nascondo una certa emozione – risponde l’allenatore – ma il focus era e resta, in questo momento, quello di dare una mano ai ragazzi per tirarci, tutti insieme, fuori dai guai al più presto".

In settimana però ci sono stati i verdetti medici su Sbaffo e Bellusci che potranno rientrare soltanto dopo la sosta, quindi a gennaio, con l’inizio del nuovo anno e del girone di ritorno.

"Due giocatori di enorme importanza per i nostri meccanismi e Bellusci era anche una sorta di allenatore aggiunto in campo per dare una mano ai compagni, con la sua esperienza, nella lettura delle situazioni. Dobbiamo cercare di toglierci da dosso qualsiasi tipo di alibi perché poi, a prescindere da infortunati e squalificati, le partite valgono tutte tre punti e per noi questa adesso è la priorità fondamentale, considerata l’attuale posizione".

Domani arriva l’Isernia: che tipo di squadra vi troverete di fronte?

"È una neopromossa, quindi una compagine che viaggia sulle ali dell’entusiasmo. È, tra l’altro, una formazione – dice l’allenatore Bilò – molto aggressiva, soprattutto sulla prima costruzione degli avversari e fa dell’attacco della profondità e della capacità di ribaltare le situazioni, le sue armi migliori. Per certi aspetti posso attendermi una partita frenetica, con un alto tasso di agonismo e dove i duelli potrebbero concretamente fare la differenza".

Come a dire per vincerla e conquistare i sospiratissimi tre punti dovrà essere fatta una prestazione perfetta o giù di lì.

