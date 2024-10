I leoni domano il San Donato Tavarnelle. La doppietta di Belli porta i tre punti

POGGIBONSI

2

SAN DONATO TAV.

1

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib (89’ Pisco), Borri, Fremura, Cecconi; Mignani (67’ Valori), Bigica, Marcucci; Salvadori (82’ Fracassini), Bellini, Belli. A disposizione: Bruni M., Martucci, Tanganelli, Palazzesi, Lepri, Castelli. Allenatore: Calderini.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Leoni; Croce, Cecchi (63’ Pecchia), Bruni L.; Gistri, Falconi (46’ Dema), Vitali Borgarello, Carcani; Senesi (76’ Seghi), Sylla (85’ Maffei); Doratiotto (73’ Manfredi). A disposizione: Marinai, Ascoli, Bonechi, Menga. Allenatore: Corbucci.

Arbitro: Burattini di Roma 1.

Reti: 54’ (rigore), 59’ e 88’ Belli.

POGGIBONSI – Una rimonta vincente con il marchio di Belli per il team di Calderini. Dopo aver subìto due sorpassi consecutivi, nelle gare con Ostiamare e Montevarchi, il Poggibonsi capovolge lo svantaggio e riconquista i tre punti esultando al triplice fischio con i piccoli atleti dell’Unione polisportiva poggibonsese che avevano accompagnato le due squadra al centro del rettangolo. Prevalenza del Poggibonsi nel primo tempo con due occasioni macroscopiche non concretizzate da Belli, al cospetto di una compagine chiantigiana dai tanti ex (spicca un onnipresente Gistri). Funziona nel Poggibonsi il dialogo tra Belli e il compagno di reparto Bellini. Ma in una prima circostanza Belli si vede respingere il pallone con i piedi da Leoni e nella seconda mira calciando oltre la traversa. Cambiano gli scenari nella ripresa. Dema, appena entrato per il San Donato Tavarnelle, manca di un soffio il bersaglio. La difesa ospite rischia l’autorete nel tentativo di neutralizzare un’incursione di El Dib. Ma è solo un fuoco di paglia perché in seguito a un intervento risolutore di Pacini la sfera giunge agli attaccanti del San Donato Tavarnelle. Il fallo in area dello stesso El Dib determina il penalty che Sylla trasforma: al 54’ il primo gol in campionato per il San Donato Tavarnelle.

Il Poggibonsi reagisce e su un rimpallo successivo a una conclusione verso la porta, si avventa Belli che centra: 1-1 al 59’. Prodigio di Pacini sul gran fendente di Carcani e in precedenza anche una rete non convalidata a Mignani del Poggibonsi per una irregolarità . Un offside vanifica anche la firma gialloblù di Seghi, spedito nella mischia pochi istanti prima. Entrambe le compagini si mostrano capaci di siglare il match ball. E allora è Belli a individuare il giusto spiraglio per il definitivo 2-1.

Paolo Bartalini