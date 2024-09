I Leoni segnano, ma si fanno rimontare. Sconfitta amara contro l’Ostiamare

POGGIBONSI

1

OSTIAMARE

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib (76’ Palazzesi), Borri, Fremura, Cecconi; Valori M. (85’ Marcucci), Bigica (74’ Belli), Fracassini (61’ Mazzolli), Salvadori (49’ Mignani), Bellini, Vitiello. A disposizione: Baracco, Martucci, Pisco, Lepri. Allenatore: Calderini.

OSTIAMARE: Morlupo; Ciavarelli (69’ Proietti), Di Filippo, Checchi, Rasi; Forte, Angiulli, Quali (91’ Perroni), Kouko (79’ Persichini), Mercuri (69’ Lazzeri) Senesi (85’ Di Francesco). A disposizione: Valori D., Peres, Plini, De Crescenzo, Allenatore: Minincleri.

Arbitro: Gallo di Bologna.

Reti: 22’ Vitiello, 48’ Senesi, 60’ Kouko.

Note: espulso 84’ Vitiello.

POGGIBONSI - Perde l’imbattibilità il Poggibonsi con un’Ostiamare desiderosa di riscatto dopo due sconfitte consecutive. Non convince comunque nella circostanza l’atteggiamento di un team giallorosso che non solo non offre continuità all’impresa di Grosseto, ma dopo il vantaggio ottenuto nel primo tempo si scioglie come neve al sole permettendo agli ospiti di capovolgere le sorti della sfida nel primo quarto d’ora della ripresa. Senza poi distinguersi, aspetto forse ancor meno comprensibile, per una reazione degna di tale nome una volta subìto l’uno-due da rivali di buon livello, però non certo ’di un altro pianeta’ stando ai riscontri dei novanta minuti. L’Ostiamare già in apertura è insidiosa. Serve il miglior Pacini per neutralizzare un tentativo di Kouko. Da un corner in favore degli ospiti ha però origine il contropiede da cui scaturisce il vantaggio del Poggibonsi al 22’. Fugge Vitiello, gli si fa incontro Morlupo e il pallone giunge a Bellini che realizza: 1-0. Il Poggibonsi in avvio di secondo tempo passa da un’azione offensiva ben congegnata (ma priva di esito), alle situazioni che sfociano nel pari e nel vantaggio bianco viola. Senesi al 48’ devia in rete un pallone da un cross in apparenza innocuo per l’1-1. E sugli sviluppi di una punizione da sinistra si crea una mischia sulla quale è Kouko il più lesto a intervenire per il sorpasso. Due circostanze quasi gemelle, da palla inattiva, sulle quali sarebbe stata necessaria una maggiore determinazione. Non corre rischi l’Ostiamare. Riesce anzi a concludere la sfida in avanti, impegnando di nuovo Pacini in angolo. Per il Poggibonsi Vitiello prova all’84’ a farsi spazio in area, ma l’assalto non va in porto. Poi lo stesso Vitiello ha una reazione nei confronti di un avversario e scatta immediato dall’incerto Gallo di Bologna il cartellino rosso che equivale all’anticipata conclusione del match.

Paolo Bartalini