I Leoni tornano a ruggire in trasferta. Salvadori castiga il Terranuova Traiana

TERRANUOVA TRAIANA (4-5-1): Ermini, Petrioli (21’ s.t. Grieco), Bega, Saitta, Cappelli (43’ p.t. Senzamici), Privitera (28’ s.t. Tassi), Massai, Mannella, Marini, Sacconi, Iaiunese. Allenatore: Becattini

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini, Cecconi, Belli, Bigica, Vitiello (29’ s.t. Bellini), Palazzesi (26’ s.t. El Dib), Fremura, Valori, Borri, Fracassini (36’ s.t. Massai), Salvadori (36’ s.t. Martucci). Allenatore: Balestri (Calderini squalificato)

Arbitro: Barbatelli di Macerata (Ielo-Fiore)

Reti: 28’ p.t. Salvadori

Note: ammoniti Cappelli, Vitiello, Marini, Bigica. Angoli 11-1. Recupero 3’ p.t. e 6’ s.t.

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Il Poggibonsi buca il fortino del Matteini. I Leoni valdelsani riscattano la sconfitta con la Sangiovannese vincendo per 1-0 sul terreno di gioco del Terranuova Traiana, finora imbattuto in casa. Netta superiorità dei senesi nel primo tempo, mentre i padroni di casa hanno cambiato atteggiamento nel secondo tempo, arrivando vicinissimi, senza tuttavia riuscirci, al gol del pareggio. Un risultato che rimette in pista Pacini e soci per scalare la parte alta della classifica. Balestri, che sostituisce lo squalificato Calderini, cala fin dall’inizio il carico, inserendo Bigica titolare dal primo minuto. Il centrocampista classe 2001 era assente da circa un mese, dopo l’uscita anticipata per infortunio nella trasferta di Seravezza. Trascorrono soltanto 45 secondi dal fischio d’inizio che Valori ci prova subito di testa, con l’intento di trovare il giusto pertugio. La gara prosegue equilibrata, senza troppe emozioni, fino alla metà della prima frazione. Pericolosissima punizione calciata da Belli al 21’, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta e viene deviato in alto. Poi sopraggiunge un errore di controllo nella retroguardia biancorossa. Ne approfitta il Poggibonsi al 28’: Bigica avanza, vede Salvadori a destra, lo serve e il classe 2005 supera Ermini con una diagonale rasoterra. Gli ospiti vanno in vantaggio. Al 32’ risponde Mannella da calcio d’angolo, arrivando a sfiorare la traversa. Allo scadere c’è un tocco di mano di Borri in area giallorossa, Barbatelli non ravvisa però gli estremi per un penalty. A inizio ripresa Salvadori ingaggia un faccia a faccia con Senzamici, il difensore non riesce a fermarlo, ma stavolta Ermini è attento. Il Poggibonsi cerca il raddoppio: prima Salvadori colpisce l’incrocio dei pali, poi sulla ribattuta Bellini prova la conclusione e Ermini para miracolosamente.