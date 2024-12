I "Lupi» ribaltano il doppio svantaggio iniziale. Monturano piega il Fano

ALMA J. FANO

2

MONTURANO

4

ALMA J. FANO: Tucci, Malshi, Saponaro, Rastelletti (60’ Acunzo), Sene Pape, Allegrucci (85’ Biagioni), Del Moro, Goupy, Cisse, Lettieri (70’Rovinelli), Fofana. All.Santoro.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Monti, De Carolis (46’Baiocco), Fabi, Piras, Ballanti, Adami, Russo (24’ Verini, 67’Curzi), Ercoli, Altobello, Palestini (89’Cisbani), Morelli (46’Muzi). All. Cuccú

Arbitro: Pina, sez. Como.

Reti: 37’Cisse, 41’Cisse, 45’Morelli, 50’Palestini, 64’Altobello, 75’Altobello.

Note: ammoniti Sene Pape, Muzi, Adami, Verini, Curzi, Monti.

Il Monturano sbanca Fermignano vincendo per 4 a 2 lo scontro salvezza contro l’Alma Juventus Fano. L’Alma è riuscita ad andare sul 2 a 0 con la doppietta tutta di testa di Cisse. Allo scadere del primo tempo Morelli scuote i Lupi di Monturano accorciando le distanze. Il secondo tempo è stato invece caratterizzato dalla brillante controffensiva del Monturano che agguanta il pareggio nei primi minuti e si rilancia all’attacco per vincere la partita. Prova d’orgoglio dei Lupi che ribaltano il risultato con una grande giocata di Altobello che in area supera l’avversario con uno stop a seguire e segna di mancino. Altobello segna anche la doppietta che chiude la partita e rilancia il Monturano.