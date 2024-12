I migliori dell’Eccellenza. Signa si affida ai fratelli Tempesti

L’ultima di andata, passa in archivio con la capolista del girone B campione d’inverno: la Castiglionese ripartita con un gol pesantissimo del nuovo arrivato Adami che ha piegato l’Affrico di Villagatti nonostante le buone prestazioni di Nuti a centrocampo, Stella e Benvenuti in difesa, ma sterile in attacco. In fatto di reti il Signa contro la Rondinella ha abbondato grazie al risveglio dei fratelli Tempesti: Lorenzo (tripletta) e gol del centrocampista Pietro più quello di Cioni e Coppola a centrocampo. Bene Franzoni in difesa. La Rondine solo nel finale ha provato a riprendere il volo con l’attaccante Vezzi (doppietta), sorretta da un Fantechi bravo nei due ruoli: centrocampo e difesa. Chi invece ha fatto festa è stata la Fortis di Morandi per la vittoria sul campo del Foiano con i due perle del nuovo acquisto Di Gaudio. Ottime prestazioni dei difensori Zoppi e Paternò, più Morozzi in mezzo al campo. Per risalire in classifica alla Fortis ora serve continuità. Vince pure lo Scandicci in casa del fanalino Sinalunghese con il gol del nuovo acquisto Caggianese. L’Antella stava per centrare la 4ª vittoria di fila, ma un guizzo improvviso del senese Leuca, ha mandato tutto in fumo. Nel complesso buona la prestazione della squadra di Francini in attesa dei rientri di Gatto e Calamai. I migliori: Papalini a centrocampo, Arnetoli in difesa, più Frezza in davanti. Ancora un’altra giornata storta per il Grassina che incassa la sconfitta contro il Mazzola palesando le difficoltà dei suoi attaccanti che hanno smarrito la via del gol. I migliori rossoverdi: i difensori Pampalone e Tomberli; mentre a centrocampo Alfarano. Non sorride nemmeno la Lastrigiana che fino al 75’ stava tenendo bene il passo della Colligiana (2° in classifica) con le buone prestazioni del portiere Marziano, Del Colle a centrocampo e Romei davanti. Se il tiro di Palaj non fosse finito sul palo, che partita sarebbe stata? Male anche la Sestese che a Castelnuovo Garfagnana viene travolta. Fra i rossoblù si salvano Ciotola a centrocampo e Pisaneschi in difesa.

Giovanni Puleri