I movimenti. La Recanatese spinge per prendere Giandonato. Zini si presenta: "Voglio mettermi in gioco»

Un occhio al campo, visto che il delicatissimo match di Ascoli contro l’Atletico si avvicina a grandi passi ed uno alle news di mercato, più che mai vivace in casa giallorossa. La prima novità riguarda Francis Gomez che si è accasato alla Maceratese. Questo calciatore di origini gambiane appena 21enne è stato una delle "colonne" della storica stagione della promozione in C e del tricolore, mentre era sulla rampa di lancio verso una probabile brillantissima carriera (la cessione alla Ternana era cosa fatta) un grave impedimento di salute lo ha bloccato per un anno e, tornato a Recanati, è stato vittima di altri "contrattempi" per cui di quel centrocampista, al contempo, vigoroso e brillante che hanno apprezzato i supporters leopardiani, si sono visti soltanto sporadici sprazzi, con tanti rimpianti per i suoi, numerosi, estimatori. La sua partenza porterebbe alla naturale deduzione che si stia per chiudere relativamente all’arrivo di Manuel Giandonato (foto) che continuiamo a ritenere, per le indiscutibili doti tecniche, un lusso per la categoria. La volontà del giocatore è chiara: a L’Aquila non ha trovato molto spazio con Pagliari ed ancor meno con De Feudis ed anche per gli Dei del calcio, non è più tollerabile vedere il suo talento immalinconirsi in tribuna, tanto più in quarta serie. Resta un nodo, non semplicissimo, da sciogliere poi Bilò potrà avere un’altra freccia sul suo arco a disposizione.

Intanto prime parole del neoattaccante Andrea Zini, già abile ed arruolato, giunto con le migliori intenzioni: "è stata una scelta anche semplice perché avevo voglia di cambiare aria rispetto a dove ero prima (al Follonica-Gavorrano ndr), dunque è stato fatto tutto in breve tempo e sono molto felice di questo approdo perché, lo sottolineo, ho tanta voglia di rimettermi in gioco e di ripartire".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Mi ritengo un giocatore prettamente offensivo: mi piace segnare, fare assist, cercare qualche dribbling. Credo di essere abbastanza veloce e questo mi permette di attaccare la profondità".

Ha giocato da esterno e da prima e seconda punta.

"Esatto, i ruoli di attacco li ho fatti tutti. Se devo dire una preferenza mi piace partire da esterno ed accentrarmi, essendo un mancino. Sono qui per mettermi a disposizione e di questo ho già parlato con il tecnico, a prescindere dalla posizione in campo".

Ha evitato per poco il derby con il suo gemello, ossia Alessio, difensore della Samb.

"È un peccato, lo avrei riaffrontato volentieri. Abbiamo fatto dieci anni insieme ad Empoli poi, qualche volta, è capitato di incontrarsi da avversari. Sarebbe stata una bella sfida".

Già il difensore rossoblù agisce prevalentemente al centro con Gennari o a destra: proprio laddove ama scorrazzare Andrea.

Andrea Verdolini