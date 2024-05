I nuovi “giochi“ estivi. Sabato Roma ospiterà 26 coppie di atleti per il primo campionato italiano di Footvolley

Sabato al Circolo sportivo Eschilo 2 di Roma si terrà la prima edizione del Campionato italiano juniores di Footvolley. Si tratta di un esordio ufficiale per la disciplina che adotta per la prima volta lo stemma federale dalla Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Si troveranno di fronte 26 coppie (anche atleti provenienti dalla Lombardia, a Milano e Buccinasco ci sono strutture con molti appassionati), suddivise in 3 categorie: under 14, under 16 e under 17. Alle ore 15 prenderà avvio la fase preliminare, a gironi, a cui seguiranno le gare ad eliminazione diretta. A premiare i vincitori ci penserà Max Tonetto, ex calciatore professionista, oggi tra i promotori principali del footvolley europeo. Gli assoluti della disciplina andranno in scena, sempre a Roma, sabato 28 e domenica 29 settembre. Tra le due date sono previste diverse esibizioni che vedranno protagonisti, oltre ai migliori atleti della disciplina, anche alcuni ex calciatori di serie A. Sono molti, infatti, gli sportivi appassionati di footvolley: tra questi Aldair Nascimento do Santos e Max Tonetto. A fargli compagnia ci saranno altri ex giallorossi come Simone Perrotta e David Pizarro, ma la lista è destinata ad ampliarsi. "Dopo anni di puro divertimento - sottolinea Max Tonetto - finalmente possiamo fare sul serio. É arrivato il momento di compiere il grande salto e di dare a questo gioco la connotazione di un vero e proprio sport, visto che tanti assi del calcio lo praticano regolarmente anche come allenamento pre partita. E’ un gioco bello anche da vedersi, forse per questo crea intorno a sé grande entusiasmo". Lo scopo del gioco è quello di riuscire a far punto nella metà campo avversaria e di raggiungere il punteggio valido per la vittoria (che varia dai 18 ai 21 punti a seconda del tipo di manifestazione). Tecnica, atletismo, acrobazie di ogni genere, rendono questo sport altamente divertente e spettacolare. Il colpo principale è lo shark-attack, una schiacciata in avanti con il corpo rovesciato, ma si possono apprezzare anche le sue derivazioni, come ad esempio lo sharck-block o altri generi di colpi, come il pingo pra tras, una sorta di tiro morbido ad effetto.

A.S.