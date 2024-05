I piani della Robur per il nuovo anno. Conferme e obiettivi di mercato

I vari campionati italiani stanno ormai volgendo al termine. La Serie D, chiusi i play off per decretare la graduatoria delle squadre che possono sperare di accedere al piano superiore dalla porta di servizio, attende soltanto l’ultimo atto che vedrà il Follonica Gavorrano affrontare il Trapani nella finale di Coppia Italia. Poi, al netto di eventuali riammissioni e ripescaggi, nel caso in cui si crei carenza di organico in Lega Pro, i giochi saranno fatti.

Già adesso, comunque il Siena ha ben in testa cosa lo attenderà nella prossima stagione: un cammino complicato, contro società attrezzate e squadre che cercheranno ogni giornata di mettergli i bastoni tra le ruote affrontando una delle big dell’Interregionale. Da quando la marcia trionfale dei bianconeri è terminata non sono arrivate notizie ufficiali, ma il motore della Robur è acceso, come ha confermato anche il presidente bianconero Simone Giacomini dichiarando che già dal mese scorso la società è al lavoro per costruire il campionato che attende mister Magrini e i suoi ragazzi.

Se le prime conferme sarebbero dovute arrivare già qualche giorno fa, potrebbero arrivare a breve. La sensazione, comunque, è che gran parte dell’organico che ha appena stravinto l’Eccellenza possa essere confermato. Se al momento, guardando agli over, sono Lollo, Bianchi e Galligani i bianconeri con il contratto già in tasca dovrebbero continuare la loro avventura all’ombra della Torre del Mangia anche i vari Cavallari, Achy, Masini e Boccardi... Su qualcuno rimane ancora qualche punto interrogativo. Per quanto riguarda i giovani, vestiranno ancora il prossimo anno, con tutta probabilità, la casacca della Robur i due 2004 Morosi e Hagbe.

Più difficile la permanenza degli altri, fosse solo per un discorso di anagrafe (per esempio in Serie D Bertelli e Pagani non saranno più quote: dovranno giocare obbligatoriamente un 2004, un 2005 e un 2006). Dovrebbe quindi essere quello offensivo il reparto che subirà maggiori trasformazioni, quello che, ammessa una separazione da Ricciardo e Granado, necessiterà di un maggior numero di innesti: 2-3 giocatori con caratteristiche diverse, perché l’attacco bianconero possa dare garanzie sia dal punto di vista della qualità che della quantità.

Angela Gorellini