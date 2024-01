I precedenti coi romagnoli. Una tradizione favorevole su 34 sfide. Ultimo exploit con Tremolada e Madrigali

La sfida con il Rimini è stata un classico negli anni Sessanta. Su 34 precedenti totali in campionato, ben 18 si sono giocati tra il 1960 e il 1969, sempre in C. Il primo precedente casalingo in assoluto è nel 1940 e terminò 1-1. In casa: su 17 gare, ben 13 successi a fronte di 3 pareggi a un’unica sconfitta nel 1997 in C2 (0-1). Una volta Arezzo e Rimini si sono affrontate per la Befana: era il 2004 e la squadra di Somma, con il successo di misura grazie a un rigore di Serafini, chiuse il girone di andata alla quota record di 42 punti. L’ultimo incrocio al Comunale è del gennaio 2016: i gol di Tremolada e Madrigali sancirono la vittoria 2-0.