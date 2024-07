I progetti in cantiere. Parola alla presidente Di Salvo: "Presto novità sul nuovo stadio»

"L’obiettivo è sicuramente di fare meglio di quanto fatto la passata stagione". Lo mette subito in chiaro Stefania Di Salvo. La presidente del Rimini, nel giorno in cui in biancorosso si presenta il nuovo allenatore Antonio Buscè, fissa gli obiettivi pensando al prossimo campionato. Che sarà il secondo sotto la sua gestione e questa volta senza una partenza fatta in fretta e furia come quella della scorsa estate. "Non mi piace perdere – ricorda la numero uno del club di Piazzale del Popolo, come del resto aveva fatto lo scorso anno, di questi tempi, al suo arrivo al comando del club riminese – Puntiamo sempre in alto chiaramente". L’occasione è buona anche per fare un ripasso dei progetti in cantiere. Quelli extra campo. In ballo ci sono il centro sportivo della Gaiofana e il nuovo ’Romeo Neri’. Per il primo si è in fase decisamente più avanzata, dopo che la Responsible spa, società della presidente biancorossa e del marito Stefano Petracca, ormai più di qualche mese fa ha risposto al bando indetto dall’amministrazione comunale. Da quel giorno è prima arrivata l’aggiudicazione e appena qualche settimana fa il via libera al progetto definitivo per il completamento e la rifunzionalizzazione del centro sportivo dell’area ex Ghigi.

"A breve ci sarà la sottoscrizione della convenzione – annuncia la Di Salvo – e poi gli step successivi". Quelli che porteranno all’inizio dei lavori di completamento di quella struttura in cui i primi lavori erano iniziati ormai più di dieci anni fa per poi non essere conclusi. Lavori, quelli nei quali sarà impegnata la proprietà del Rimini, che dovrebbero concludersi entro il mese di giugno del 2026. Partita ben più complessa, chiaramente, quella legata al nuovo ’Neri’. Con il progetto presentato a fine maggio da Aurora Immobiliare e Rimini fc che in attesa del via libera, o meno, della Giunta. "A breve anche su questo progetto ci saranno novità", assicura la presidente del Rimini, senza spingersi oltre. Che poi torna a parlare della squadra che presto sarà nelle mani di mister Buscè. "Siamo ancora all’inizio del calciomercato, però il nostro obiettivo è di puntare in alto e allestire una bella squadra. Se dovessero partire Morra e Lamesta? Arriverà qualcuno che li potrà rimpiazzare al meglio".