I prossimi avversari. Pareggio con la Nuova Foiano, mister Argilli: "Atteggiamento giusto, ora testa al derby»

Un ottimo punto quello conquistato dal Mazzola domenica sul campo della Nuova Foiano. Tante le occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato è rimasto sullo 0-0. Il tecnico biancoceleste è molto soddisfatto. "E’ stata una partita molto bella – ha detto –. Il rammarico è non essere riusciti a segnare perché le chance le abbiamo avute prima di loro. Ma è anche vero che il Foiano ha creato di più nel finale e se fosse passato sarebbe stato difficile recuperare. Mi dispiace per Pierangioli che ha fatto una grande partita e avrebbe meritato il gol". "I ragazzi ci hanno messo sacrificio, attenzione e qualità – ha aggiunto –. L’atteggiamento è stato quello che ci contraddistingue, anche grazie al campo, il migliore della categoria. Davanti avevamo un ottimo avversario, e noi, senza che questa sia una scusante, avevamo diversi assenti. Chi ha giocato ha fatto benissimo, non ci sono titolari o riserve". Ora testa al Siena: rientreranno gli squalificati Cruciani e Gianneschi. "Gianneschi ha scontato sei giornate di squalifica, un mezzo girone – le parole di Argilli –: è stata un’assenza pesante anche se Landozzi lo ha sostituito benissimo e non è detto che possa continuare. Cruciani, mi sbilancio, è il miglior giocatore della categoria: fisicamente e moralmente è un ragazzino, eppure in campo porta l’esperienza dei suoi anni. Fra staff, giocatori, dirigenti, siamo tutti ex Siena, c’è poco da dire…".