I recuperi di Prima Categoria: sorride la Codigorese, pari del Gallo. Amici di Stefano, derby ok

Pareggio nella nebbia a Santa Maria Codifiume, uno 0-0 incolore del Gallo, che però consente ai granata (nella foto Panzavolta) di stare in scia delle prime della classe. Anzi riesce a restare aggrappata alla capolista Galeazza, che comanda la classifica con 17 punti dopo aver impattato con il forte Ravarino e accorcia su La Dozza, che ha perso con largo margine con il Persiceto. Con 14 punti i galletti sono la migliore delle ferraresi, mentre per quanto riguarda le altre quattro della nostra provincia, erano tutti scontri diretti. C’è stata la sorpresa della Codigorese, che ha espugnato Pontelagoscuro e conquistato così la prima vittoria stagionale in campionato. Ha vinto anche la Amici di Stefano, che ha superato 2-1 il Copparo nel derby comunale. Fa rumore la vittoria esterna dei granata del Delta del Po, che si schiodano dall’ultima posizione, lasciando il cerino in mano al Copparo, fanalino di coda con appena 4 punti, mentre la Codigorese ha operato il sorpasso, ora a 6 lunghezze in coabitazione con l’Airone. Si aggrava la crisi del Ponte, seconda sconfitta consecutiva, 9 gol subiti in due partite. E’ riuscito nell’impresa di rivitalizzare la Codigorese di Diego Grassi, che si sblocca dallo stallo.