I recuperi. Il Pescara strapazza il Pontedera, oggi Lucchese-Juve Ng

Prima del giro di boa, e prima della sosta natalizia, si disputeranno altri tre recuperi dopo quello tra Pontedera-Pescara andato in onda ieri sera (0-5). Oggi, prima di Olbia-Rimini in programma alle 18, a darsi battaglia saranno anche Lucchese e Juventus Next Gen, in Toscana (inizio alle 16.15). Novanta minuti che riguardano da vicino anche i biancorossi di Troise, considerando che toscani e piemonesi viaggiano in una posizione di classifica non esattamente tranquilla, entrambi alle spalle del Rimini. L’ultimo recupero dell’anno, invece, sarà quello tra Virtus Entella e Juventus Next Gen programmato per martedì 19 dicembre (inizio alle 20.45).

Classifica girone B: Cesena 39; Torres 37; Perugia 29; Carrarese 28; Pescara 27; Pineto 25; Pontedera, Recatanese 23; Gubbio 21; Ancona 20; Arezzo, Rimini 19; Virtus Entella, Lucchese 17; Olbia, Vis Pesaro 16; Juventus Next Gen, Spal 14; Sestri Levante 13; Fermana 8. Juventus Next Gen due gare in meno Lucchese, Olbia, Rimini, Virtus Entella una gara in meno.