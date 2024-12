I risultati. A sorpresa vanno fuori. Avellino e Arezzo. Domani i sorteggi

Caldiero Terme, Giana Erminio, Rimini e Trapani. Eccole le semifinaliste di Coppa Italia di serie C. Nel tardo pomeriggio il Caldiero Terme non ha lasciato scampo al Milan Futuro, ma il risultato a sorpresa è quello sul campo della Giana Erminio. Con i lombardi che strapazzano il quotatissimo Avellino. In serata poi, oltre al match in Puglia, tutti da seguire anche i novanta minuti tra Arezzo e Trapani. La spuntano i siciliani. Ora spazio ai sorteggi in programma domani pomeriggio (alle 16) su Sky con Enrico Chiesa (ex attaccante di Parma e Lazio e della Nazionale) ospite speciale. Sorteggi per decidere gli accoppiamenti delle semifinali. Che si giocheranno in due round, andata e ritorno. Il primo è previsto per il 22 gennaio, il secondo per il 12 febbraio.

Risultati quarti di finale: Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2, Giana Erminio-Avellino 3-0, Team Altamura-Rimini 1-2, Arezzo-Trapani 0-1.