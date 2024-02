I risultati delle pratesi nei campionati di calcio a 5. Bene Verag e Timec. Il No Sense al tappeto

La ventesima giornata del campionato di serie C1 registra il bel successo della Verag Villaggio ai danni del Monsummano terzo della classe. La squadra allenata da Grandi si è imposta per 6-1 grazie alle doppiette di Rindi e Brondi e alle reti di Chiappelli e Allori. I pratesi sono saliti in nona posizione con 20 punti all’attivo; al comando della classifica c’è il Versilia con 48. Nel turno infrasettimanale la Verag Villaggio farà visita alla Virtus Poggibonsi che la segue di un posto in graduatoria. Scendendo in serie C2, nella diciannovesima giornata la Timec vince il derby con il San Giusto per 5-2 e resta al comando della classifica del girone B insieme all’Atletico Fucecchio a quota 49 punti. A otto lunghezze c’è quindi il Centro Storico Lebowski che ha battuto 4-0 il No Sense Prato, quarto con 36 punti, mentre l’Atletico 2001, vincente 3-1 nel derby giocato sul campo del Chiesanuova, è terzo con 39 ma con una partita in più. Sesto è invece il San Giusto con 32 punti. Completa il quadro per le pratesi il successo de La Querce sulla Sestoese per 2-1. Questo è il programma del turno infrasettimanale: Atletico 2001-Olimpia Pistoiese 7-2 (giocata in anticipo), No Sense-Quartotempo, Alfieri Campi-Timec, Midland-La Querce, San Giusto-Chiesanuova.

M. M.