I risultati di Prima Categoria. Rallenta il Montignoso, ma non perde la testa della classifica. Ottimo pareggio del Romagnano col Capezzano Pianore

MONTIGNOSO

MONTECARLO

MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Verduci, Youssefi, De Angeli, Monopoli, Giulianelli, Del Padrone, Bertuccelli, Della Pina, Vatteroni. A disp. Boni, Benedetti, Donati, Tonarelli, Grossi, Granai L., Panaino, Landucci, Offretti. All. Alberti

MONTECARLO: Lavorini, Mugnani, Sangregorio, Biondi, Gagliardi, Pagni, Kishta, Vitelli, Ragghianti, Michetti, Iannello. A disp. Pavan, Melani, Conforti, Biagi, Pucci, Dal Poggetto, Tonwe, Lencioni. All. Gambini.

Arbitro: Luciani di Livorno.

Marcatori: 20’ pt Vatteroni (MG), 25’ st Gagliardi (MC).

MONTIGNOSO - Il Montignoso rallenta ma continua a restare in vetta alla classifica. Contro il Montecarlo finisce 1-1 una gara combattuta dove sono i padroni di casa a partire più forte. I rossoblù spingono fin da subito e vanno avanti con Vatteroni al 20’, senza però riuscire a raddoppiare nei restanti minuti. Il secondo tempo è più in favore dei lucchesi, che al 25’ la pareggiano grazie all’incornata di Gagliardi che non lascia scampo a Tognoni.

Alessandro Salvetti