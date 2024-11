I rossoblù al Polisportivo. Tutti disponibili. Spagna spera di essere titolare

Tutti a disposizione e abbondanza di scelte in attacco in vista del match contro il Chieti. È la novità positiva in casa Civitanovese guardando alla gara di domani, quando al Polisportivo arriveranno i neroverdi di Giovanni Ignoffo (14.30). Ieri la rosa si è allenata sul sintetico dell’antistado Ciccarelli e tutti hanno preso parte alla seduta. Tornate in gruppo le alternative difensive Rossetti e Abbenante da un paio di giorni, ieri è stato il turno dell’attaccante Ramiro Brunet che ha svolto la partitella con i compagni. Soprattutto, contro gli abruzzesi, sarà a disposizione bomber Stefano Spagna che ha finito di scontare la maxisqualifica di 7 giornate. L’attaccante, classe 1991, ambisce ad una maglia da titolare per lanciare l’offensiva alla compagine teatina. In avanti, però, le soluzioni sono diverse: Padovani è reduce da gol e dalla bella prova di Teramo, Bevilacqua è pronto per altri 90 minuti da protagonista, quindi Edoardo Tassi, fresco di tesseramento, è motivato ad iniziare alla grande la nuova avventura. A restar fuori potrebbe essere lo stesso Brunet, dato che è reduce da un infortunio. Sempre in zona offensiva, attenzione poi al rientro in condizione del fantasista Esposito, che difficilmente non verrà inserito nell’undici iniziale. Il Chieti coltiva l’ambizione di tornare nel professionismo, da poco è stato tesserato l’attaccante Dardan Vuthaj. Per una questione burocratica, Vuthaj debutterà l’8 dicembre e almeno da questo punto di vista Visciano e compagni possono tirare un sospiro di sollievo. Però ci saranno i vari Fall, Di Paolantonio, Forgione e Donsah, quest’ultimo con un passato in serie A con le casacche di Cagliari e Bologna. Certamente, il team teatino non sarà lo stesso visto al Polisportivo lo scorso primo settembre, quando i rossoblù superarono in scioltezza il turno preliminare di Coppa Italia (2-0). I biglietti per la partita sono disponibili in prevendita sul circuito "Ciaotickets.com", domani i botteghini del Polisportivo saranno aperti.

